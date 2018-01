Inainte sa plece, Tudose a aprobat casarea unor imobile MApN, la valoare foarte mica

Astfel, Guvernul Tudose a adoptat, cu 5 zile inainte de demisia premierului, Hotararea nr. 5/2018 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea MApN, situate in judetele Sibiu, Valcea, Timis, Brasov, Dolj, Constanta, Alba, Arad, Gorj, Cluj si municipiul Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora.Hotararea a fost semnata de fostul premier Mihai Tudose si contrasemnata de ministrul Apararii, Mihai Fifor, si de Daniela Pescaru, secretar de stat in ministrul Finantelor Publice.Imobilele in cauza sunt identificate in anexa nr. 2 a HG, anexa nr. 1 fiind clasificata.Primul imobil din anexa nr. 2 este situat in Bucuresti, pe bulevardul Ghencea nr. 43 A, Sectorul 6. Acesta este compus din 12 paviloane, care insumeaza o suprafata construita de aproximativ 1.400 de metri patrati, valoarea contabila totala fiind de aproximativ 340.000 lei.Un alt imobil este situat in municipiul Sibiu, pe strada Revolutiei nr. 3-5. Acesta are o suprafata construita de 1.261 metri patrati si o valoarea contabila de 32.700 lei.Imobilul din municipiul Ramnicu Valcea, situat pe str. Stirbei Voda nr. 140, are o suprafata construita de 88.00 mp si o valoarea contabila de 10.019 lei.Mai multe pavilioane din comuna Giroc, judetul Timis, care au, fiecare in parte, o suprafata construita de 400 mp, au o valoare contabila de 36,28 lei fiecare.In comuna Ucea, judetul Brasov, o retea de canalizare de 20 metri lineari are valoarea contabila de 403 lei, iar reteau eletrica subterana de 50 metri lineari are valoarea contabila de 0,20 lei. Valoarea contabila totata a imobilului care are drumuri si alei interioare betonate, platforme betonate, retea de apa, electrica si de canalizare este de 10.778 lei.Imobilul din comuna Podari, judetul Dolj, si din municipiul Craiova, situat pe bulevardul Nicolae Romanescu nr. 221, are o suprafata totala de 856 de metri patrati si o valoare contabila de 155.000 de lei.Tot in municipiul Craiova, pe strada Tancodromului nr. 10, figureaza un imobil cu o suprafata construita de 111 mp, valoarea contabila ...citeste mai departe despre " Inainte sa plece, Tudose a aprobat casarea unor imobile MApN, la valoare foarte mica " pe Ziare.com