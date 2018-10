Inca o incercare de vot pentru Legea spalarii banilor, dupa ce a fost adoptat un amendament al PSD

"Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor transmite lunar catre ANAF raportare pentru tranzactii cu sume in numerar, rapoarte privind transferurile externe in si din conturi si rapoartele privind activitatile de remitere de bani primite de la entitatile raportoare care au obligatia transmiterii informatiilor respective catre Oficiul National de prevenire si Combatere a Splalarii banilor", prevede amendamentul depus de PSD si adoptat in sedinta de luni a Comisiei Juridice a Camerei Deputatilor.Legea pentru combaterea spalarii banilor va intra la dezbateri in plenul de luni al Camerei Deputatilor, dupa ce adoptarea acesteia a fost amanata saptamana trecuta. Liviu Dragnea a explicat ca deputatii nu au votat, deoarece PNL si USR nu au fost de acord cu unele prevederi.De cealalta parte, USR a sustinut ca proiectul de lege nu a primit votul deputatilor pentru ca PSD pierde majoritatea in forul inferior al Legislativului.Votul asupra initiativei privind combaterea spalarii banilor a fost amanat, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, motivul invocat fiind neprimirea raportului deputatilor din Comisia juridica asupra proiectului de lege.Ulterior amanarii votului, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Legea privind combaterea spalarii banilor nu a fost adoptata, fiindca Opozitia este nemultumita de unele amendamente, insa acestea sunt prevazute expres in directiva UE si daca nu sunt transpuse riscam sa continue procedura de infringement.La randul sau, Calin Popescu Tariceanu a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca ALDE sustine Legea pentru combaterea spalarii banilor, insa aceasta trebuie sa respecte principiile statului de drept si ca legea nu poate incalca drepturile si libertatile individuale, asa cum s-a intamplat in Romania ultimilor 10 ani.Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la Legea combaterii spalarii banilor, ca e un proiect menit sa atace finantarea organizatiilor neguvernamentale, iar daca suntem amendati pentru netranspunerea directivei UE, atunci cei din majoritatea parlamentara si Guvernul sa plateasca din propriul buzunar.Pe 19 iulie, Comisia Europeana a anuntat ca tri ...citeste mai departe despre " Inca o incercare de vot pentru Legea spalarii banilor, dupa ce a fost adoptat un amendament al PSD " pe Ziare.com