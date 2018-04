Initiativa Romania cere SUA sa-i suspende viza lui Dragnea si sa-i interzica accesul pe teritoriul american

Cerea a fost facuta in baza Decretului 7.750 din 12 ianuarie 2014, par. (1) lit. (c), par. 3, par. 4 si par. 6, emis de Presedintele SUA, si a Regulamentului 22 CFR 41.122.Conform Decretului 7.750, avand in vedere "efectele profund negative pe care coruptia institutiilor publice le are asupra eforturilor Statelor Unite de a promova securitatea si de a consolida institutiile democratice si sistemul pietei libere", precum si "importanta pe care Statele Unite si comunitatea internationala o acorda luptei impotriva coruptiei", intrarea pe teritoriul american se suspenda in cazul demnitarilor ale caror fapte de "delapidare a banilor publici sau de amestec in procedurile judiciare, electorale sau alte proceduri publice au efecte negative serioase asupra intereselor nationale ale Statelor Unite", transmite Initiativa Romania intr-un comunicat remis Ziare.com.Initiativa Romania sustine ca respectivul decret prezidential defineste efectele negative serioase asupra intereselor nationale ale Statelor Unite astfel: consecinte asupra "activitatii economice internationale ale companiilor americane, obiectivelor SUA de asistenta externa, securitatii SUA in fata infractionalitatii transnationale si terorismului, sau asupra stabilitatii natiunilor si institutiilor democratice".Astfel, Initiativa Romania noteaza ca "Dragnea indeplineste integral criteriile prevazute de Decretul 7750, fiind condamnat, trimis in judecata sau cercetat penal in 4 dosare (3 in Romania si unul in Brazilia) pentru fapte penale privind fraude electorale, frauda cu fonduri publice europene, spalare de bani sau abuz in serviciu. De asemenea, domnul Liviu Dragnea este initiatorul unei ofensive incepute in ianuarie 2017 impotriva statului de drept si justitiei independente, care pune in pericol atat stabilitatea Romanei si a institutiilor democratice, cat si investigarea infractionalitatii transnationale, in special coruptia transfrontaliera si terorismul".Initiativa Romania sustine ca Dragnea "a devenit un pericol grav si iminent la adresa democratiei, statului de drept, securitatii Romaniei si a aliatilor nostri din UE si NATO, iar acesta trebuie sa primeasca un semnal clar ca Romania trebuie sa ramana pe un drum democratic si ca parteneriatul strategic cu Statele Unite se bazeaza pe valo ...citeste mai departe despre " Initiativa Romania cere SUA sa-i suspende viza lui Dragnea si sa-i interzica accesul pe teritoriul american " pe Ziare.com