Inregistrarea pentru votul prin corespondenta s-ar putea prelungi. In 39 de zile s-au inscris peste 20 de mii de romani

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, miercuri, ca, pana la ora 13.00, s-au inregistrat 20.040 de persoane care doresc sa voteze prin corespondenta la alegerile prezidentiale, dar si 19.430 de alegatori care prefera sa se deplaseze la sectia de votare. Inscrierea alegatorilor pe portalul www.votstrainatate.ro ar putea fi prelungita pana in 15 septembrie."Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, dupa 39 de zile de functionalitate a portalului www.votstrainatate.ro, numarul alegatorilor din strainatate care s-au inregistrat cu optiunea pentru votul prin corespondenta este de peste 20.000 si depaseste numarul celor care au optat pentru vostul la sectia de votare", a transmis, miercuri, AEP.Astfel, pana la ora 13:00, pentru votul prin corespondenta figurau inregistrate 20.040 de persoane, iar pentru votul la sectia de votare existau 19.430 de inscrieri.Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, precizeaza ca exista premise pentru prelungirea termenul de inregistrare cu patru zile, de la 11 septembrie la 15 septembrie, ceea ce ar insemna ca cetatenii romani ar mai avea la dispozitie 11 zile pentru a se inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro ca alegatori in strainatate."Reiterez indemnul catre cetatenii cu domiciliul sau resedinta in strainatate de ase se inregistra cu optiunea pentru votul prin corespondenta, care, in afara de faptul ca este o modalitate comoda si sigura de vot la distanta, ii scuteste de cheltuiala deplasarilor la o sectie de votare si de aglomeratii", a declarat presedintele AEP.AEP reaminteste ca pentru exercitarea votului prin corespondenta trebuie parcursi urmatorii pasi:1. INREGISTRAREA - completarea formularului online de pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul prin corespondenta. La acest formular trebuie anexata copia scanata sau fotografia actului de identitate si copia documentului care dovedeste dreptul de sedere, eliberat de autoritatile straine (vezi Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1627 din 26.08.2019, care abroga Ordinul nr. 500/2016).2. PRIMIREA DOCUMENTELOR - Posta Romana transmite alegatorului urmatoarele documente necesare exercitarii votului prin corespondenta:* doua plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;* doua plicuri in ...citeste mai departe despre " Inregistrarea pentru votul prin corespondenta s-ar putea prelungi. In 39 de zile s-au inscris peste 20 de mii de romani " pe Ziare.com