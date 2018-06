Pe agenda discutiilor dintre cei doi sunt inscriese subiecte precum justitia, respectarea statului de drept si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV)."Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale caracteristice statului de drept", se arata in comunicat.De asemenea, pe agenda discutiilor va fi si stadiul monitorizarii justitiei din Romania de catre Comisia Europeana prin Mecanismul de Cooperare si Verificare precum si alte teme de interes bilateral vizand Uniunea Europeana.Cea de-a de-a doua misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) din anul 2018 a avut loc in perioada 25 - 27 iunie, reprezentantii Comisiei Europene avand intalniri cu reprezentantii institutiilor implicate in indeplinirea obiectivelor MCV. ...citeste mai departe despre " Intalnire Tariceanu - Timmermans, la Bruxelles. Vor discuta despre Justitie si respectarea statului de drept " pe Ziare.com