Interesul Romaniei era sa respecte Japonia, dar i-am intors spatele a doua oara intr-o luna. Un gest gratuit, dramatic si contraproductiv

Declaratiile vin in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a intrerupt vizita in Japonia, la solicitarea premierului Dancila, insa, revenit de urgenta in tara, a amanat, joi, luarea unei decizii privind soarta DNA. Episodul jenant vine la doar o luna de cand premierul Japoniei a venit la Bucuresti, intr-o vizita istorica, dar nu s-a putut intalni cu nimeni la Palatul Victoria pentru ca Mihai Tudose tocmai fusese obligat de propriul partid sa demisioneze."Ideea de a alege partenerul japonez pentru a face astfel de gesturi este cat se poate de nefericita, si imi aleg cuvintele cand spun asta...", a comentat pentru Ziare.com fostul ministru de Externe si al Justitiei Cristian Diaconescu."In general, in relatiile diplomatice, partea japoneza este extrem de atenta la proceduri, la reguli, mult mai focalizata pe astfel de chestiuni de principiu decat, sa spunem, spatiul european si euro-atlantic, unde, intr-adevar, diplomatia este ceva mai flexibila din aceasta perspectiva.Exact in cazul Japoniei, unde gesturile conteaza, unde respectarea cuvantului este esentiala, partea romana pare ca nu intelege (pentru ca altfel este inexplicabil) cum trebuie sa se comporte", a adaugat diplomatul.Cristian Diaconescu a vorbit mai intai despre prima eroare politico-diplomatica facuta de Guvernul PSD-ALDE."Simplul fapt ca, la un moment dat, un prim ministru (Mihai Tudose - n.red.) anuleaza intalnirile bilaterale la prima vizita a unui premier japonez in Romania (insotit de o delegatie de oameni de afaceri a carei cifra totala de afaceri probabil ca echivaleaza cu PIB-ul Romaniei!) reprezinta un gest care nu poate fi explicat.Era vorba de acordul de liber schimb cu UE, negociat de UE si care urmeaza sa intre in vigoare in 2019.Japonia se asteapta ca, atunci cand face pasi intr-o directie de cooperare, ca cel putin din punctul de vedere al curtoaziei diplomatice sa se respecte niste reguli. Ca sa va dau un exemplu: Ar fi fost extrem de bine apreciat daca premierul de la acea data isi amana plecarea de la Guvern macar o zi, pentru a respecta intalnirea cu premierul Shinzo Abe", a comentat Cristian Diaconescu.