Intrebarile care ne sunt puse la referendumul pentru Justitie, explicate

Ne dorim o tara unde bunastarea tuturor cetatenilor este cladita cu pace, armonie si respectarea drepturilor si libertatilor oamenilor, pe principii democratice solide ca independenta justitiei si statul de drept, sau o tara unde oricand cei care detin puterea politica sa poata sa isi puna interesele proprii in fata celor comune?De la aceste premise a plecat ideea convocarii referendumului pentru Justitie, iar intrebarile au fost formulate astfel incat ceea ce romanii raspund sa poata fi transpus si integrat in legislatia nationala.Asadar, cele doua intrebari sunt:"Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?""Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?"Alegatorii vor primi fiecare cate doua buletine de vot in cadrul referendumului, cate unul pentru fiecare intrebare (in total vor fi 3 buletine de vot, cu cel pentru alegerile europarlamentare - vezi aici informatiile despre votul la alegerile europarlamentare).Prima intrebare:Coruptia este abuzul, activ sau pasiv, al functionarilor publici, fie ca sunt alesi prin vot sau numiti in functii publice, in scopul obtinerii satisfacerii unor interese personale sau de grup. O astfel de fapta afecteaza intreaga societate, pentru ca resursele care fac obiectul faptelor de coruptie sunt banii, bunurile si proprietatile publice.Atunci cand o putere politica se afla la conducerea tarii, a Guvernului sau detine majoritatea de vot in Parlament, poate emite un act normativ prin care cei vinovati de astfel de fapte sa scape nepedepsiti.Prin aceasta intrebare - "Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?" - suntem chemati sa spunem ce vrem sa se intample cu cei care ajung in functiile statului si uita ca rolul lor este in slujba noastra, a cetatenilor.Pe fiecare buletin vom avea doua casute, una in care scrie DA, alta in care scrie NU. Vom pune stampila in casuta pe care o alegem.DA - daca vrem ca cei care au comis fapte de coruptie sa fie trasi la raspundere, fara posibilitatea de scapa printr-o aministie sau gratiere.NU - daca vre ...citeste mai departe despre " Intrebarile care ne sunt puse la referendumul pentru Justitie, explicate " pe Ziare.com