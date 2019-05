Investitorii straini indeamna romanii sa iasa la vot: E important pentru cetateni, pentru mediul de afaceri, pentru economie

Consiliul Investitorilor Straini subliniaza ca referendumul din 26 mai este important pentru cetateni, pentru mediul de afaceri, dar si pentru economie.Investitorii straini mai spun ca, daca ordonantele de urgenta ar fi utilizate doar in situatii exceptionale, mediul de afaceri va fi protejat de masuri venite peste noapte, fara o minima consultare sau perioada de ajustare la ele."Mediul de afaceri are nevoie de stabilitate si predictibilitate, daca este sa fie catalizatorul pentru o crestere economica sustenabila si pe termen lung. Atat cat putem noi sa apreciem, o utilizare mai judicioasa a ordonantelor de urgenta doar in situatii exceptionale care nu sufera amanare ar merge in directia dezideratului nostru.De aceea, consideram ca referendumul din 26 mai este important pentru cetateni, pentru mediul de afaceri si pentru economie, deoarece pune bazele unei discutii despre modul in care au fost utilizate OuG-urile de-a lungul timpului. In masura in care rezultatul votului si dezbaterea care ii va urma vor contribui la o utilizare mai echilibrata a OuG-urilor, mediul de afaceri va fi protejat de masuri venite peste noapte, fara o minima consultare sau perioada de ajustare la ele", indeamna Consiliul Investitorilor Straini (FIC) pe Facebook Totodata, investitorii straini subliniaza si importanta alegerilor europarlamentare, precizand ca este nevoie de predictibilitate si stabilitate legislativa."Predictibilitatea si stabilitatea legislativa sunt principii cheie ale Uniunii Europene, fara de care valorile ei fundamentale - drepturile omului, libertate, democratie, egalitate, prosperitate si domnia legii - nu ar fi posibile. Pe 26 mai votam si la alegerile pentru Parlamentul European si pentru viitorul Europei", mai afirma investitorii straini.Romanii sunt chemati, duminica, sa voteze pentru alegerile europarlamentare, precum si pentru referendumul pe justitie.La referendum pot sa se pronunte prin DA sau NU cu privire la urmatoarele intrebari:1. "Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?"2. "Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala? ...citeste mai departe despre " Investitorii straini indeamna romanii sa iasa la vot: E important pentru cetateni, pentru mediul de afaceri, pentru economie " pe Ziare.com