Ioan-Mircea Pascu va fi audiat miercuri la Strasbourg pentru a i se verifica angajamentul si competentele

Decizia a fost luata de David Maria Sassoli, noul presedinte al Parlamentului European, si comunicata lui Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, intr-o scrisoare trimisa vineri.Sassoli a stabilit ca Pascu va fi audiat miercuri, de la ora 09:00, la Strasbourg, in Conferinta presedintilor de comisie din Parlamentul European, pentru cel mult o ora. Candidatul va avea la dispozitie 10 minute pentru un discurs introductiv, dupa care va trebui sa raspunda la intrebarile comisiei.Mai mult, Ioan-Mircea Pascu trebuie sa raspunda si in scris la o serie de intrebari ale oficialilor europeni, iar raspunsurile vor trebui trimise pana luni, 15 iulie, la pranz.Fostul europarlamentar PSD a fost nevoit sa-si trimita, de altfel, si declaratia de avere, pana vineri la 16:00, pentru a fi studiata de juristii europeni.La capatul acestei proceduri, Sassoli a stabilit ca votul privind investirea lui Pascu in functia de comisar european, fara portofoliu, va avea loc joi, 18 iulie, la Strasbourg.Decizia vine dupa ce Jean-Claude Juncker l-a intervievat deja pe Ioan-Mircea Pascu, joi, 11 iulie, si a stabilit ca acesta va putea fi comisar european pentru 3 luni de zile, dar a refuzat sa-i ofere si portofoliul solicitat, avand in vedere timpul atat de scurt.In aceeasi situatie se afla si Kadri Simson, din Estonia, care il va inlocui pe vicepresedintele Comisiei Andrus Ansip, la solicitarea tarii sale.Juncker nu a fost de acord cu aceste doua schimbari pe ultima suta de metri a mandatului Comisiei, solicitate de Romania si Estonia, in urma alegerii in Parlamentul European a titularilor.Presedintele CE a afirmat public, intr-un interviu din presa germana, ca acei comisari care au fost alesi in 26 mai europarlamentari nu trebuie sa fie inlocuiti in cele cateva luni care mai raman din mandat, pentru ca asta ar angaja anumite costuri.Mai exact, inlocuirile vor costa cate un milion de euro pentru fiecare comisar, din banii contribuabililor.Consiliul UE a decis pana la urma sa-i inlocuiasca pe cei doi comisari, pentru a le face pe plac Guvernelor Romaniei si Estoniei, insa presedintele Comisiei a stabilit ca acesti comisari cu mandat de 3 luni nu vor primi