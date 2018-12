Seful statului daduse asigurari public in ultimele zile ca va participa, insa premierul Viorica Dancila declarase joi la pranz, la Parlament, ca nu a fost informata despre prezenta presedinteului, dand de inteles ca nu-l va lasa sa asiste la intreaga sedinta de guvern."Daca domnul presedinte va veni, vom face exact ceea ce scrie in Constitutia Romaniei, vom discuta in prezenta dumnealui articolele care tin de ordine publica, de aparare si politica externa, conform Constitutiei, ramand ca apoi Guvernul sa discute ceea ce intra in atributiile Guvernului", a spus Dancila la Parlament.De altfel, premierul era inca in Parlament cand seful statului a ajuns la Guvern. Dancila si membrii Executivului au fost in plen unde s-a dezbatut si votat motiunea de cenzura depusa de Opozitie. Demersul nu a intrunit insa numarul necesar de voturi, astfel ca Guvernul Dancila a ramas in functie. ...citeste mai departe despre " Iohannis a ajuns la Guvern ca sa participe la sedinta " pe Ziare.com