Iohannis a aprobat un document propus de Guvern privind pozitia Romaniei fata de migranti

Este vorba de un memorandum prin care Guvernul Romaniei a propus adoptarea unei pozitii de sustinere din partea Romaniei a Compactului Global pentru Migratie (CGM), in forma convenita in urma negocierilor, si a fost aprobat textul declaratiei care va fi prezentata de catre delegatia Romaniei la Conferinta interguvernamentala de la Maroc pe acesta tema, in perioada 10-11 decembrie, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Romania a participat timp de 18 luni, in baza unui mandat aprobat de catre Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, la toate etapele de negociere a Compactului Global pentru Migratie, pledand pentru adoptarea unui text echilibrat si sustinand unitatea pozitionarii Uniunii Europene, mai informeaza Presedintia.Printre obiectivele Romaniei au figurat sustinerea unui text fara valoare juridica obligatorie, evitarea stabilirii obligatiilor financiare suplimentare obligatorii pentru statele membre, reflectarea corespunzatoare a principiului suveranitatii nationale, sustinerea unor politici care sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, precum si reflectarea adecvata a diferentierii clare intre migranti legali si ilegali, precum si intre migranti si refugiati, se mai arata in comunicat.Italia a refuzat sa semneze un astfel de memorandum privind adoptarea CGM, iar premierul Giuseppe Conte a precizat ca vrea ca decizia sa fie luata de Parlament si ca tara sa nu va participa la conferinta din Maroc.Documentul propus spre adoptare in cadrul conferintei poate fi studiat AICI.