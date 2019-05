Iohannis: A castigat Romania in care hotii stau la puscarie. PNL si USR-PLUS pot pune baza unei colaborari

Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, luni la amiaza, seful statului a declarat ca votul de duminica arata ca romanii isi doresc o alternativa la guvernarea dezastruoasa PSD-ALDE si a precizat ca PNL si USR-PLUS ar putea pune baza unei colaborari."E de remarcat ca PNL a obtinut un scor istoric si ii felicit. Europarlamentarele au fost castigate de PNL. PNL e pe cale sa devina cel mai important partid politic.E remarcabil rezultatul obtinut de USR-PLUS, care arata ca se poate construi o alternativa serioasa la actuala majoritate falimentara. S-a vazut ca romanii isi doresc o astfel de alternativa. Daca adunam voturile PNL si USR-PLUS, pot pune baza unei colaborari", a spus Iohannis.Totodata, seful statului a criticat dur autoritatile pentru umilinta la care au fost supusi romanii din Diaspora, care au stat ore intregi la coada si nu au putut vota."Este insa inacceptabila bataia de joc a autoritatilor la adresa romanilor din diaspora. Au fost supusi din nou umilintei. Cer autoritatilor ca, dupa incidentele grave din 2014, care s-au repetat ieri, sa ia masuri ca romanii sa poata vota in conditii normale", a subliniat Iohannis.In ceea ce priveste referendumul pe Justitie, la care milioane de romani au raspuns "Da", presedintele considera ca a reprezentat o lectie data populismului si discursului antiJustitie."Peste 6 milioane de romani au spus DA la referendum si au dat o lectie dura populismului, demagogiei si discursului anti european si anti justitie.A castigat Romania europeana, democratiaca, in care hotii stau la puscarie, nu in fruntea statului", a completat Iohannis.Ziare.com va prezentat, in format LIVE TEXT, declaratia facuta de presedintele Klaus Iohannis- Peste 6 milioane de romani au spus DA la referendum si au dat o lectie dura populismului, demagogiei si discursului antieuropean si antiJustitie.- A castigat Romania europeana, democratica, in care hotii stau la puscarie, nu in fruntea statului.- Mobilizarea romanilor a fost impresionanta. Votul ne arata ca democratia s-a maturizat, ca romanii inteleg ce arma puternica e votul.- Este insa inacceptabila bataia de joc a autoritatilor la adresa romanilor din diaspora. Au fost supusi din nou umilintei.- Cer autoritatilor ca, dupa incidentele grave din 2014, care s-au repetat ieri, sa ia ...citeste mai departe despre " Iohannis: A castigat Romania in care hotii stau la puscarie. PNL si USR-PLUS pot pune baza unei colaborari " pe Ziare.com