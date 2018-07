Presedintele Klaus Iohannis participa saptamana aceasta la summit-ul NATO care incepe joi la Bruxelles.Declaratia de presa a fost sustinuta in contextul in care a trecut mai bine de o luna de la decizia CCR prin care presedintelui Klaus Iohannis i s-a cerut sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA, la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, neexistand insa un termen legal pana la care ar presedintele ar trebui sa puna in aplicare respectiva decizie.Tot luni liderii coalitiei de guvernare, PSD-ALDE, ar fi trebuit sa se reuneasca si sa decida daca demareaza procedura de suspendare a presedintelui Iohannis, insa liderul ALDE a plecat in concediu, prin urmare va fi doar o sedinta a conducerii PSD.Liderii majoritatii parlamentare sunt nemultumiti ca seful statului nu a respectat pana acum decizia Curtii Constitutionale privind revocarea sefei DNA.CCR a decis in data de 30 mai ca presedintele e obligat sa dea curs solicitarii ministrului de Justitie, iar pe 7 iunie a publicat motivarea, care are 133 de pagini.Citeste si:Suspendarea lui Iohannis se decide luni. Dragnea: E o optiune serioasaTariceanu pune umarul la suspendarea lui Iohannis, dar explica si de ce nu va fi in tara: Imi luasem deja bileteleChiar daca UDMR a respins ideea unei noi suspendari a presedintelui Romaniei, PSD si ALDE au, teoretic, numarul necesar de voturi (250 fata de cele 233 de care e nevoie) pentru a demara si vota in Parlament suspendarea lui Klaus Iohannis si, in consecinta, preluarea interimatului de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.Citeste mai multe despre:UDMR nu vede vreun motiv serios de suspendare a presedintelui Klaus IohannisCe drepturi ar avea Tariceanu daca ar fi presedinte interimar, in cazul suspendarii lui Iohannis ...citeste mai departe despre " Iohannis a demis-o pe Kovesi " pe Ziare.com