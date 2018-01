Iohannis a promulgat bugetul pe 2018, dar avertizeaza Guvernul: Nu repetati greselile de dinainte de criza

Iata mai jos avertismentul si recomandarile presedintelui Iohannis:"Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale bugetului anului 2018 si asupra provocarilor cadrului fiscal-bugetar actual, avand in vedere ca Romania are nevoie de un buget credibil si echilibrat, care sa urmareasca in mod consecvent mentinerea obiectivelor fundamentale de stabilitate macroeconomica, predictibilitate si sustenabilitate fiscal-bugetara.Pentru Romania, este esential ca politicile fiscal-bugetare sa reintre pe un culoar de responsabilitate si prudenta, iar decidentii politici si guvernamentali sa nu repete greselile sau tentatiile unor politici exuberante, precum cele de dinaintea crizei economice, astfel incat bunastarea romanilor sa nu fie afectata pe termen mediu si lung. Tara noastra trebuie sa evite capcana unei cresteri economice nesustenabile, bazate in principal pe consum, deficite bugetare si acumularea de datorie publica.Ca element procedural, constructia bugetara ignora recomandarile pe care Comisia Europeana le-a formulat in contextul procedurii de deviatie semnificativa a deficitului bugetar. Potrivit acestor recomandari, bugetul national era indicat sa revina pe calea consolidarii fiscale, prin ajustari anuale ale deficitului bugetar de 0,5% din PIB.Presedintele Romaniei isi manifesta ingrijorarea cu privire la faptul ca, desi inregistram rate record de crestere economica, exista dificultati si unele incertitudini in a asigura incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB. Totodata, tara noastra inregistreaza cele mai ample deviatii ale deficitului structural dintre toate tarile Uniunii Europene.Aceasta dinamica demonstreaza ca, in urmatorii ani, Romania trebuie sa faca eforturi serioase pentru a reveni pe calea disciplinei fiscal-bugetare. Bugetul anului 2018 ignora insa necesitatea unei asemenea schimbari de directie, asumata in principiu de catre Guvern prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2018-2020.Citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat bugetul pe 2018, dar avertizeaza Guvernul: Ignora recomandarile CE, nu repetati greselile de dinainte de criza " pe Ziare.com