Potrivit actului normativ promulgat, CNP primeste statutul de "unitate centrala de fundamentare si atribuire pentru proiectele strategice de investitii realizate intre sectorul public si unul sau mai multi parteneri privati".De asemenea, institutia va elabora si va initia "proiecte de acte normative cu privire la proiectele strategice de investitii in parteneriat public-privat (PPP - n.red.) " si va emite "avize consultative cu privire la oportunitatea si concordanta cu Programul de guvernare pentru proiectele de investitii in parteneriat public-privat initiate de autoritatile locale", potrivit actului normativ.In calitate de unitate centrala pentru proiectele de investitii in parteneriat public-privat, CNP "elaboreaza sau contracteaza, in conditiile legii, efectuarea documentatiilor de fundamentare a deciziei de a se realiza un anumit proiect, precum si a documentatiei de atribuire", se arata in textul promulgat de seful statului.Angajatii CNP beneficiaza, "pentru complexitatea muncii", de o majorare a salariului de baza de 15%, potrivit legii.Citeste detalii despre noua lege: Comisia de Prognoza isi schimba numele si activitatea. Se va ocupa de ajutorul de stat si parteneriatele public-private ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat legea care da Comisiei de Prognoza atributii in proiectele strategice de investitii " pe Ziare.com