Iohannis a promulgat legea prin care se acorda R. Moldova un ajutor financiar de 100 milioane de euro

Decretul se refera la promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol aditional dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinau la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010.Proiectul are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru stabilirea autoritatilor de coordonare nationala in domeniile protectiei mediului, apelor si padurilor din Romania, respectiv Ministerul Mediului si Ministerul Apelor si Padurilor, din bugetele carora se vor aloca sumele pentru proiectele din domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice care fac obiectul Acordului."Pentru proiectele din domeniul protectiei mediului si schimbarilor climatice destinate adaptarii la efectele schimbarilor climatice din punct de vedere al apelor si padurilor se aloca suma de 12.650.000 euro, iar pentru celelalte proiecte din domeniul mediului si schimbarilor climatice destinate reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si/sau adaptarii la efectele schimbarilor climatice se aloca suma de 2.350.000 euro", prevede proiectul de lege.Initiativa legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor pe 22 octombrie in calitate de for decizional.Reamintimm ca Guvernele Romaniei si Republicii Moldova s-au reunit, joi, la Palatul Victoria, intr-o sedinta comuna, premierul Viorica Dancila spunand ca isi doreste "impulsionarea" proiectelor comune, in timp ce omologul acesteia, Pavel Filip, a multumit pentru sprijinul financiar si politic acordat Chisinaului.Citeste si:Dancila face joi sedinta comuna cu Guvernul de la Chisinau, intr-un moment dificil pentru MoldovaRoaming gratuit de 1 Decembrie pentru cetatenii din Romania si Republica Moldova ...citeste mai departe despre " Iohannis a promulgat legea prin care se acorda R. Moldova un ajutor financiar de 100 milioane de euro " pe Ziare.com