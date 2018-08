Iohannis a retrimis la Parlament Legea offshore

Seful statului sustine ca un astfel de subiect este unul de interes maxim pentru Romania, iar o asemenea lege trebuie sa asigure un echilibru si o echitate in ceea ce priveste beneficiile atat pentru statul roman, cat si pentru investitori.Iohannis critica lipsa de predictibilitate si stabilitate a Legii offshore, in forma trimisa spre promulgare."Exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale din perimetrele offshore, situate in zona economica exclusiva din bazinul Marii Negre, are o importanta deosebita pentru Romania, din perspectiva dezvoltarii pietei interne, a contributiei benefice la prosperitatea economiei si a cetatenilor romani, dar si prin prisma consolidarii securitatii energetice regionale.In acest sens, la nivel de principiu, este necesar un cadru normativ eficient si durabil, capabil sa asigure o distributie echitabila a beneficiilor intre stat si investitori, care sa contribuie la stabilirea unui parteneriat pe termen lung intre cele doua parti, precum si la consolidarea increderii in perspectivele economiei nationale.Pentru aceste motive, consideram ca legea supusa reexaminarii se impune a fi reanalizata de Parlament din perspectiva stabilitatii si predictibilitatii pe termen lung a cadrului legal aplicabil acestui sector si pentru evitarea potentialelor efecte negative", se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale."Totodata, apreciem ca prevederile legii supuse reexaminarii ar trebui sa cuprinda dispozitii clare, lipsite de echivoc si cu perspectiva durabila, astfel incat sa fie asigurat cadrul necesar dezvoltarii parteneriatului stat-investitori, in sensul asigurarii predictibilitatii necesare, iar economia romaneasca sa beneficieze pe termen lung de pe urma exploatarii resurselor naturale din perimetrul Marii Negre", completeaza presedintele Iohannis.Parlamentarii au adoptat in sesiunea extraordinara proiectul care modifica Legea offshore si care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra.Pe 12 februarie initiativa a primit votul Senatului, iar pe 9 iulie a fost adoptata decizional de Camera Deputatilor.Printre modificarile adoptate de comisie si adoptate Camera Deputatilor se numara si cea referitoare la productia de gaze care va fi tranzactionata pe piata din Romania, care a crescut la jumatat ...citeste mai departe despre " Iohannis a retrimis la Parlament Legea offshore " pe Ziare.com