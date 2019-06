Iohannis a semnat, de ziua lui, Acordul Politic National, impreuna cu Opozitia: PSD a pierdut primul rand de alegeri dintr-un set mai larg

Acordul lui Iohannis pentru consolidarea parcursului european al Romaniei va fi semnat de liderul PNL Ludovic Orban, presedintele USR Dan Barna, presedintele PRO Romania Victor Ponta , si presedintele PMP Eugen Tomac.Si liderul UDMR Kelemen Hunor a anuntat ca e de acord cu acest acord, insa il va semna saptamana viitoare, pentru ca acum nu se afla in tara, potrivit Hotnews.ro. La momentul anuntului, si presedintele PLUS, Dacian Ciolos , spunea ca sustine acest pact politic, insa PLUS nu este partid parlamentar inca, de aceea, nu e invitat si sa semneze.In ce priveste partidele de guvernamant, Dancila a anuntat ca va semna daca Iohannis include in document 7 "aspecte vitale". Seful statului a spus insa ca PSD face "fite", deoarece are in Parlament o majoritate "toxica" si vrea sa o pastreze. Practic, dintre cei care au fost la consultari, nu vor semna pactul cei de la PSD, ALDE si grupul minoritatilor nationale.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, principalele momente si declaratii de la semnarea Acordului Politic National:16:28 - Iohannis a dat mana cu cei 4 presedinti si le-a multumit: "Cred ca lumea a inteles pasul important pe care l-am facut noi astazi impreuna. Va multumesc!".16:26 - Semneaza Eugen Tomac:- Sper ca toti politicieii vor intelege in mod corect mesajul romanilor din 26 mai: natiunea noastra e profund atasata valorilor UE.- Imi doresc, domnule presedinte, ca atunci cand in urmatoarele luni sau ani ne veti invita pentru un acord legat de educatie, sanatate, relatie cu diaspora, ca avem nevoie in politica de consens pe temele mari. Chiar, de ce nu?, si pentru R. Moldova.16:23 - Semneaza Victor Ponta:- Am semnat acest pact dintr-un motiv foarte simplu: principiile din acest pact sunt corecte.- Noi consideram ca integrarea Romaniei in UE e cea mai mare realizare din ultimii 30 de ani. Azi am invatat din propria experienta ca poiticienii se cearta din orice si nu pot sa colaboreze pentru nimic, dar oamenii politici trebuie sa isi dea mana cand e vorba de interesele tarii.- Referitor la justitie am sustinut mereu ca nimeni sa nu fie mai presus de lege. Din acate am demonstrat ca acest principiu mi se aplica si mie.- M-au certat oamenii azi ca de ce vin la Cotroceni, d ...citeste mai departe despre " Iohannis a semnat, de ziua lui, Acordul Politic National, impreuna cu Opozitia: PSD a pierdut primul rand de alegeri dintr-un set mai larg " pe Ziare.com