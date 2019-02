Iohannis a semnat decretele de numire a ministrilor Dezvoltarii si Transporturilor

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 februarie a.c., decretele de numire in functia de membru al Guvernului a domnului Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii regionale si administratiei publice si pentru numirea in functia de membru al Guvernului a domnului Alexandru-Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.De data aceasta, presedintele Romaniei a luat decizia de numire a noilor ministri la numai o zi dupa ce premierul Viorica Dancila i-a transmis noile propuneri pentru Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor."Am facut aceste nominalizari pentru a pune capat situatiei de blocaj a activitatii Guvernului, mai ales ca perioada de interimat la cele doua ministere expira. Dezvoltarea regionala si transporturile sunt doua domenii cheie, pentru care am prevazut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investitiilor de care Romania are nevoie', a spus Dancila, la momentul nominalizarii.Amintim si ca marti a avut loc sedinta Comitetului Executiv National al PSD. La finalul acesteia, Dancila a anuntat ca s-a decis propunerea lui Daniel Suciu pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii si a lui Razvan Cuc la Transporturi.Precizam ca, martea trecuta, Olguta Vasilescu a anuntat ca isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dupa ce a fost respinsa in repetate randuri de presedintele Klaus Iohannis.Ulterior, sambata, Mircea Draghici a decis si el sa isi retraga candidatura pentru Ministerul Transporturilor.Cine este Alexandru-Razvan Cuc, noul ministru al TransporturilorAlexandru-Razvan Cuc s-a nascut la 4 decembrie 1983.Este licentiat in integrare economica europeana al Facultatii de Studii Economice ale Integrarii Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti (2006) si licentiat in drept (2012) al Facultatii de Drept si Administratie Publica, Universitatea Hyperion din Bucuresti, conform site-ului www.cdep.ro.In decembrie 2003, a absolvit un curs dedicat dezvoltarii capacitatii antreprenoriale, organizat de Universitatea Romano-Americana, iar in mai 2006 a absolvit un curs de psihologia relatiilor umane, organizat de aceeasi universitate. A fost bursier in Marea Britanie al programului Leonardo Da ...citeste mai departe despre " Iohannis a semnat decretele de numire a ministrilor Dezvoltarii si Transporturilor " pe Ziare.com