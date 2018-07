Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in privinta Codului Administrativ

Presedintele sustine ca, prin modul in care a fost adoptata, legea incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3), ale art. 75 alin. (1), (2) si alin. (4) coroborate cu cele ale art.73 alin. (3), precum si cu cele ale art. 147 alin. (4) din Constitutie. Totodata, prin continutul normativ, legea contravine normelor si principiilor constitutionale.Legea privind Codul Administrativ al Romaniei a fost dezbatuta si adoptata de catre Camera Deputatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 66 alin. (2) si (3) din Constitutie intrucat "aceasta lege a fost adoptata in cadrul unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor neconstitutional intrunita", se arata in sesizare."Legea privind Codul Administrativ al Romaniei a fost dezbatuta si adoptata de catre Camera Deputatilor in cadrul unei sesiuni extraordinare neconstitutional intrunite, intrucat:a) niciunul dintre subiectele care au dreptul, potrivit art. 66 alin. (2) din Constitutie, de a cere intrunirea Camerelor in sesiune extraordinara nu a formulat o asemenea cerere;b) convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara s-a realizat pe un alt subiect decat cel stabilit la art. 66 alin. (3) din Constitutie", subliniaza presedintele.In sesizare se precizeaza, de asemenea, ca legea a fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului."Avand in vedere rolul constitutional al Consiliului Economic si Social, precum si atributiile acestuia astfel cum sunt stabilite prin legea sa organica de functionare, consideram ca pentru dispozitiile referitoare la relatiile de munca din administratia publica, Legea privind Codul Administrativ al Romaniei trebuia sa fie supusa avizarii Consiliului Economic si Social.Procedand diferit, prin faptul ca Parlamentul nu a solicitat avizului Consiliului Economic si Social, Legea privind Codul Administrativ al Romaniei a fost adoptata si cu incalcarea art. 141 din Legea fundamentala", se mai arata in document.Citeste integral sesizarea lui Klaus Iohannis pe tema Codului Administrativ ...citeste mai departe despre " Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in privinta Codului Administrativ " pe Ziare.com