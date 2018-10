Iohannis: A sosit timpul sa ne unim fortele si sa actionam pentru o Europa a consensului si a solidaritatii

Apelul a fost lansat in contextul in care mai multi politicieni romani, nemultumiti de criticile si avertismentele venite dinspre Bruxelles, au lansat in spatiul public speculatii cu privire la o posibila indepartare a Romaniei de proiectul european."Ziua de 3 octombrie are o simbolistica speciala nu doar pentru Germania, ci si pentru intregul continent european, prin valorile pe care le intruchipeaza - pace, unitate si solidaritate. Acestea stau astazi la baza comunitatii de valori si de principii democratice din care facem parte impreuna", a subliniat presedintele Iohannis in alocutiunea sustinuta cu ocazia acestui eveniment."2018 reprezinta anul celei de-a 28-a aniversari a reunificarii Germaniei, 28 de ani de cand poporul german si-a realizat visul de a trai din nou impreuna, unit in cadrul aceluiasi stat. 2018 este, totodata, si anul in care Romania celebreaza 100 de ani de la faurirea statului modern, un secol de cand poporul roman si-a indeplinit dorinta Unirii si a invatat care este puterea solidaritatii. (...)Astfel de lectii de istorie ne arata ca unitatea reprezinta o conditie sine qua non pentru progres, atat in plan national, cat si in cadru european. De aceea, eforturile noastre comune pentru pastrarea unitatii trebuie sa continue. In aceste timpuri in care tendintele de dezbinare devin puternice, noi trebuie sa ramanem uniti", a mai spus Klaus Iohannis.Presedintele Romaniei s-a aratat convins ca "Romania si Germania impartasesc o viziune comuna cu privire la proiectul european, intarita de spiritul profund pro-european al societatilor noastre"."Ne aflam la doar cateva luni inainte de prima Presedintie romana a Consiliului Uniunii Europene. Doresc sa va asigur de angajamentul ferm al Romaniei pentru consolidarea proiectului european. Desi se prefigureaza multe provocari, suntem hotarati sa le facem fata si sa contribuim la identificarea de solutii eficiente si la consolidarea rolului Uniunii pe scena internationala.Un moment definitoriu pentru viitorul Europei va fi Summitul de la Sibiu, din luna mai a anului viitor, in cadrul caruia va trebui sa gasim impreuna o noua directie si sa identificam cea mai buna cale de urmat pentru o Uniune mai puternica, o Un ...citeste mai departe despre " Iohannis: A sosit timpul sa ne unim fortele si sa actionam pentru o Europa a consensului si a solidaritatii " pe Ziare.com