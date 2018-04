Iohannis: Dancila nu vorbeste in numele Romaniei in Israel. Cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea

"Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este ca nu au venit la discutii, nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict doar in numele si pentru Guvern, si nu pentru Romania.Insa nu acest lucru m-a igrijorat cel mai mult, ci secretomania in care s-a organizat plecarea. Nu am mai pomenit ca un premier al Romaniei sa plece intr-o tara straina si sa anunte foarte tarziu, fara sa spuna de fapt ce face acolo. Ca asa, in vizita turistica, poti pleca oricand, dar daca pleaca persoana care conduce Guvernul, ar trebui sa se stie mai multe", a declarat Iohannis, joi, aflat intr-o vizita la Bacau."In ce priveste vizita presedintelui Camerei, mai mare secret: s-a aflat ca a plecat acolo doar dupa ce a ajuns acolo. Nu stiu care sunt dedesubturile acestei abordari. Cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, dar sper ca dupa revenire sa aiba bunul simt si sa explice romanilor ce au facut acolo (Dragnea si Dancila - n.red.) ", a adaugat seful statului.Mega-vizita secretaAmintim ca Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Teodor Melescanu se afla zilele acestea in Israel, vizita ce a fost tinuta secret pana in ultimul moment.Abia marti seara, Guvernul a anuntat agenda acestei vizite oficiale, care a inceput miercuri, la invitatia prim-ministrului Netanyahu.Cat despre plecarea lui Liviu Dragnea in Israel, aceasta a fost confirmata abia miercuri. Si nu de PSD sau Camera Deputatilor (unde este presedinte), ci de catre ambasadorul Israelului la Bucuresti. Abia ulterior a venit si un comunicat de la PSD.Vezi si Ce au vorbit Dancila si Netanyahu si ce crede premierul israelian despre mutarea ambasadei noastreMega-vizita in Israel: Dancila da vina pe Iohannis ca nu avem ambasador. Dragnea insista cu mutarea ambasadeiPresedintele decide, premierul executaPrecizam ca, potrivit Constitutiei, presedintele este cel care exercita atributiile de politica externa.Mai mult, Presedintia amintea, saptamana trecuta, intr-un raspuns la solicitarea Ziare.com, ca rolul prim-ministrului este "unul de executie, asadar, unul derivat, si nu originar, cum este cel al presedintelui Romaniei", asa cum a stipulat si Curtea Constitutionala.Pe baza art.80 alin.... citeste mai departe despre " Iohannis: Dancila nu vorbeste in numele Romaniei in Israel. Cine stie ce intelegeri secrete face domnul Dragnea cu evrei " pe Ziare.com