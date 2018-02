Iohannis i-a primit marti la Cotroceni pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM)."Investirea dumneavostra in functie survine intr-un moment in care activitatea de justitie e pusa public la indoiala tocmai de acele persoane chemate sa raspunda in fata legii.Aceasta tentativa nu trebuie sa va abata de la principiile constitutionale ale egalitatii si impartialitatii. Sunteti in prima linie a apararii principiilor fundamentale pe care se consolideaza orice stat de drept autentic.In aceste eforturi nu sunteti singuri. Alaturi de noi sunt romanii care si-au aratat sustinerea pentru o justitie dreapta", a sustinut seful statului.La ceremonia de la Cotroceni este prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader dupa izbucnirea scandalului privind DNA.Mai sunt prezenti presedintele CCR, Valer Dorneanu, presedintele CSM, Simona Marcu, presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, procurorul general Augustin Lazar.-continua- ...citeste mai departe despre " Iohannis: Activitatea de justitie e pusa public la indoiala tocmai de acele persoane chemate sa raspunda in fata legii " pe Ziare.com