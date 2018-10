Iohannis acuza coalitia PSD-ALDE de scaderea increderii romanilor in UE

"Tine mai mult de regulile interne (...) Confuzia generata de coalitia PSD-ALDE, dezbaterile interminabile pe Justitie, unde de asemenea PSD-ALDE abordeaza o conduita total contrara asteptarilor populatiei si partenerilor europeni, au dus si la reactii ale partenerilor europeni si intreaga situatie care e nemultumitoare a dus la aceasta scadere (...)E o scadere temporara si, in masura in care reusim sa legiferam transparent, sa discutam unii cu altii, sa avem o atitudine de buna guvernare, pentru cei guvernati si nu impotriva lor, atunci si atitudinea fata de Europa va reveni la cote normale, de peste 50%", s-a aratat increzator presedintele Iohannis, aflat joi la Bruxelles, la Consiliul European.Cel mai recent Eurobarometru, publicat miercuri, arata ca increderea romanilor in UE a scazut cu 10% din primavara, dar ramanem, totusi, proeuropeni.In contextul Brexit-ului, la nivel european exista un grad de apreciere fata de apartenenta la Uniunea Europeana de 62%, in septembrie, comparativ cu 60% in aprilie 2018, acesta fiind la un nivel record din 1983 incoace. Indicatorul care masoara ponderea celor care cred ca tara lor a beneficiat de pe urma apartenentei la UE e, si in el, in crestere: 68% dintre europeni.Romania nu se inscrie, insa, in trend. Desi tara noastra ramane una in care atasamentul fata de valorile Uniunii Europene este ridicat, dinamica este intr-un trend descendend, invers proportional cu media europeana.Astfel, in septembrie 2018, 49% dintre romani mai valorizeaza pozitiv apartenenta la UE, un procent mai mic cu 10 puncte decat cel din luna aprilie 2018.In dinamica, este cel mai mic procent din ultimii doi ani: in octombrie 2016, 53% dintre romani creditau pozitiv apartenenta tarii la UE, in aprilie 2017 procentul a urcat la 57%, sase luni mai tarziu - octombrie 2017 - a scazut la 49%, pentru a inregistra un scor mare in aprilie 2018, dupa o iarna pusa sub semnul protestelor la Bucuresti, si anume 59%. ...citeste mai departe despre " Iohannis acuza coalitia PSD-ALDE de scaderea increderii romanilor in UE " pe Ziare.com