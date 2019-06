Iohannis: Am castigat referendumul, romanii sa se implice ca politicienii sa nu poata ignora rezultatul

"Am avut alegerile pentru Parlamentul European si referendumul pe tema justitiei pe care l-am convocat in Romania si, daca pot sa spun asa, pe care l-am castigat impreuna cu romanii. Concluzia, dupa scrutinul din 26 mai, este una foarte simpla si doresc sa o impartasesc si cu dumneavoastra: romanii au spus ferm ca isi doresc un parcurs european pentru Romania, in ciuda incercarilor esuate de a slabi increderea cetatenilor in proiectul european.Romanii au dovedit, prin vot, ca orice schimbare incepe de la o aspiratie si de la intelegerea modului in care functioneaza lumea de astazi. Romanii au transmis un mesaj clar, un mesaj proeuropean, au hotarat ca locul Romaniei este in UE, in randul statelor care sustin si cred in proiectul european, si, pe scurt, au demonstrat ca isi doresc sa se implice activ in apararea statului de drept", a declarat Klaus Iohannis, in deschiderea Forumului International al Societatii Civile, care se desfasoara zilele acestea la Bucuresti.Seful statului a cerut ca implicarea sa continue, astfel incat rezultatul referendumului sa fie pus in practica rapid, iar Guvernul sa nu poata continua asaltul asupra Justitiei, ignorand recomandarile si avertismentele institutiilor europene."Ma astept ca intreaga societate romaneasca sa se implice, astfel incat politicienii sa nu poata ignora rezultatul de la referendum si acesta sa fie pus in practica imediat.Rezultatul acestor alegeri obliga Guvernul sa nu mai ignore ori sa puna la indoiala recomandarile Comisiei Europene din cadrul MCV, ale Comisiei de la Venetia, institutiilor si organismelor europene si internationale de profil", a spus presedintele.In final, Iohannis le-a mai transmis reprezentantilor societatii civile ca asteapta de la ei si viziune pentru a construi impreuna o societate care sa functioneze pentru binele tuturor."Cred ca este absolut necesar sa reconstituim legaturile solidaritatii umane, sa gasim solutii pentru recastigarea sensului cetateniei, inteleasa ca angajare activa si responsabila pentru modernizarea societatii.Asadar, avem nevoie de solidaritate, unitate, implicare si decizii care sa redea increderea in viitor si pentru generatiile ...citeste mai departe despre " Iohannis: Am castigat referendumul, romanii sa se implice ca politicienii sa nu poata ignora rezultatul " pe Ziare.com