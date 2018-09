Iohannis: Am suspendat sedinta CSAT. Guvernul sa vina cu un alt proiect de rectificare

Seful statului a spus, din nou, ca nu intelege de ce au fost taiate fonduri de la instituriile din domeniul securitatii nationale, avand in vedere ca rectificarea, atat prima varianta cat si cea publicata aseara, este puternic pozitiva."Este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii.Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT. Avand in vedere toate acestea, nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul CSAT. Am luat decizia sa suspend CSAT", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a subliniat ca prin suspendarea sedintei CSAT "am creat posibilitatea ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare bugetara, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT".Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratiile presedintelui Klaus Iohannis- Deocamdata s-a terminat sedinta CSAT. Spun deocamdata si veti vedea de ce.- Tema discutata azi, singura, a fost rectificarea bugetara pentru institutiile din domeniul securitatii nationale.- Este o obligatie acest aviz al CSAT atunci cand se discuta bugetele institutiilor. Asta ca sa inteleaga toata lumea ca nu este o chestiune facultativa.- Guvernul a publicat in august un proiect care prezenta o rectificare puternic pozitiva, cu mai multi bani decat in bugetul initial. Spre surprinderea multora, pe o rectificare puternic pozitiva s-au facut taieri importante de la institutii importante din zona securitatii institutionale. Acest lucru nu a fost explicat.- Desi exista un termen de 30 de zile, intelegand urgenta am stabilit sedinta CSAT mult mai repede, adica pentru azi. Intre timp, Guvernul a publicat un nou proiect de rectificare si mai optimist, cu 3,5 miliarde in plus fata de varianta initiala.- In aceste conditii este inexplicabil de ce s-a insistat pe diminuarea fondurilor institutiilor din domeniul securitatii. Nici azi Guvernul nu a venit cu explicatii.- Directorii institutiilor au aratat ca in aceste conditii nu se pot stabili obiectivele, obiective stabilite tot in CSAT.- A ...citeste mai departe despre " Iohannis: Am suspendat sedinta CSAT. Guvernul sa vina cu un alt proiect de rectificare " pe Ziare.com