Iohannis anunta blocaj institutional si cere Avocatului Poporului sa intervina: Guvernul Dancila forteaza limitele Constitutiei

Reactia vine la scurt timp dupa ce Guvernul Dancila a adoptat, miercuri, Ordonanta de Urgenta privind rectificarea bugetara in absenta avizului, consultativ, dar obligatoriu, al CSAT in privinta bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale.Redam integral comunicatul postat pe site-ul Administratiei Prezidentiale:"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvernul condus de Prim-ministrul Viorica Dancila, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Este inadmisibila aceasta abordare a Executivului, in conditiile in care avizul CSAT este obligatoriu atunci cand sunt afectate bugetele institutiilor din domeniul securitatii nationale.Ignorand cu buna stiinta necesitatea avizului CSAT, Guvernul se situeaza de unul singur in afara cadrului legal in vigoare. Demersul inexplicabil de a continua cu adoptarea rectificarii bugetare in aceste conditii demonstreaza lipsa evidenta a dorintei de dialog a Guvernului in interesul cetatenilor. Este o noua actiune care arata agenda paralela pe care Guvernul Dancila o are cu agenda reala a romanilor si o incercare de a abate atentia opiniei publice de la problemele grave la care Guvernul nu este capabil sa gaseasca solutii. Pesta porcina africana este cel mai elocvent exemplu de criza generata de lipsa masurilor pe care Executivul avea datoria sa le adopte, astfel incat sa fie stopata raspandirea virusului si sa fie evitate pagubele imense pe care in prezent vedem ca le suporta crescatorii de porcine si populatia.Presedintele Klaus Iohannis avertizeaza inca o data ca lipsa de viziune si de responsabilitate, cat si modul dezastruos in care a fost gestionata activitatea guvernamentala fac previzibila intrarea Romaniei in dificultati majore. Responsabili pentru situatia complicata in care este impinsa tara noastra sunt atat membrii foarte slab pregatiti ai Guvernului, cat si partidele politice care sustin in continuare cel mai incompetent guvern din ultimii 30 de ani.Presedintele Romaniei considera ca aceasta rectificare bugetara este una necesara si, tocmai de aceea, si-a manifestat intreaga disponibilitate pentru a discuta cu Guvernul