Iohannis anunta ca sesizeaza CCR pentru legea privind statutul judecatorilor si procurorilor

"Referitor la a doua dintre aceste legi, Legea 303 din 2004, acum modificata, privind statutul judecatorilor si procurorilor, recent reexaminata de catre Parlament, voi sesiza Curtea Constitutionala, cu solicitarea ferma de a tine cont de opiniile Comisiei de la Venetia.Pe de alta parte, tin sa atrag atentia parlamentarilor care fac parte din actuala majoritate ca loialitatea lor trebuie sa fie fata de alegatori, fata de alegatorii care i-au trimis in parlament sa faca legi bune pentru Romania si pentru romani.Loialitatea parlamentarilor trebuie sa fie fata de romani, care isi doresc sa ramana in Uniunea Europeana, care isi doresc ca Romania sa ramana o tara respectata in lume si care isi doresc sa fie reprezentati in mod demn de Parlamentul Romaniei si de parlamentarii nostri", a declarat seful statului.Totodata, el a anuntat ca a finalizat toate caile de atac asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si ca este obligat prin Constitutie sa o promulge.Seful statului a cerut insa Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea parlamentara sa reintroduca Legile justitiei in circuitul parlamentar si sa le corecteze."Solicit Parlamentului sa reintroduca aceste legi in circuitul parlamentar si sa le corecteze asa cum solicita cei avizati. Este imposibil de evitat. Este imposibil sa se mearga mai departe cu o lege care a primit aviz negativ inclusiv de la Comsisia de la Venetia", a afirmat Klaus Iohannis.Amintim ca, CCR a respins miercuri, ca inadmisibila, ultima sesizare formulata de PNL si USR asupra Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Actul normativ se numara printre cele trei legi ale justitiei modificate de catre Parlament si contestate de mai multe ori la CCR de catre presedintele Klaus Iohannis, de catre partidele de opozitie, dar si de Inalta Curte de Casatie si Justitie.In ceea ce priveste Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, Curtea Constitutionala a respins ultima sesizare a presedintelui Klaus Iohannis.Miercuri, Curtea Constitutionala a dispus amanarea pentru 25 septembrie pentru judecarea obiectiilor de neconstitutionalitate pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara, formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, si, respectiv, de 94 de ...citeste mai departe despre " Iohannis anunta ca sesizeaza CCR pentru legea privind statutul judecatorilor si procurorilor " pe Ziare.com