Iohannis anunta de la Viena ca va merge la sedintele de guvern. Ce prevede Constitutia

"Am solicitat agenda. Am constatat din partea dnei premier o dorinta de colaborare. In repetate randuri m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora: voi merge la sedintele de guvern", a spus Iohannis.Decizia presedintelui vine intr-un moment in care se discuta foarte mult despre posibilitatea ca Guvernul sa dea o ordonanata de urgenta pe amnistie si gratiere, despre care seful statului a spus, marti, ca ar fi o eroare."Ar fi o eroare grava o astfel de ordonanta. O eroare foarte grava pentru Romania", a subliniat Iohannis.Intrebat daca mai ia in calcul organizarea unui referendum privind Justitia, Klaus Iohannis a spus: "Cu siguranta despre acel referendum mai vorbim."Luni, Iohannis i-a cerut oficial Vioricai Dancila sa ii comunice inainte cu 24 de ore ordinea de zi a fiecarei sedinte de guvern, pentru a se asigura ca nu figureaza pe agenda acte normative controversate, cum ar fi aceasta OUG privind gratierea si amnistia.In replica, seful Secretariatului General (SGG), Toni Grebla, a spus, pentru Stiri pe Surse, ca: "Intotdeauna, toate sedintele de guvern le-am tinut cu respectarea regulamentului, inclusiv a articolului 39", adaugand ca "interesul presedintelui se poate manifesta in domeniile apararii, ordinii publice si politicii externe".Ce prevede ConstitutiaParticiparea presedintelui la sedintele de guvern este prevazuta in Constitutie.Art 87:(1) Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii.(2) Presedintele Romaniei prezideaza sedintele Guvernului la care participa.Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a explicat pentru Ziare.com ca Iohannis poate merge la sedintele de guvern fara sa fie chemat de Dancila."Presedintele poate sa participe la dezbateri si fara sa il invite premierul, dar imi e greu sa imi imaginez ca presedintele ar putea sa stea toata ziua la Palatul Victoria ca sa ii vegheze sa nu dea ordonantele. Este de neimaginat asa ceva.Atunci cand s-a intamplat (ianuarie 2017 - n.red.), presedintele Iohannis a fost invitat de dl Grindeanu. Acum, ganditi-va ca ei pot sa tina sedinta in pod, ca in Kafka.Dar daca doamna prim-ministru a spus ca nu semneaza ordonanta, de ce va mai bateti capul? E un om serios.