Iohannis, asteptat sa ia o decizie privitor la cea de-a doua remaniere a guvernului Dancila

Pe 22 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie."PSD este la al treilea guvern in nici doi ani, au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozitiile de ministru, i-am numarat, nu o sa va vina sa credeti, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum ministri in aceste guverne. Asa nu se poate guverna, e imposibil sa schimbi ministri toata ziua buna ziua, de asta se ocupa PSD.Cum sa ne imaginam ca poate sa functioneze un guvern cu doua remanieri intr-o saptamana? Eu nu sunt de acord sa contribui la o astfel de guvernare care seamana cu un carusel. In acest sens, ca sa fie lamurita chestiunea in aceasta saptamana, nu va mai exista nicio schimbare de ministri, iar aceasta chestiune care mi-a fost propusa azi va fi luata in analiza cel mai devreme dupa sarbatorile Centenarului si zilei de 1 decembrie.Pana atunci nu se va intampla nimic. Dupa 1 decembrie, putem sa discutam daca va fi cazul. Pana atunci nu vom schimba ministri", anunta atunci presedintele Klaus Iohannis.Ulterior, Lucian Sova si-a inregistrat demisia din functia de ministru al Transporturilor la cabinetul premierului. Demersul lui Sova a venit ca urmare a deciziei PSD de a-l remania, mandatul sau urmand sa fie preluat de Mircea Draghici.Premierul Viorica Dancila a anuntat, la finalul sedintei CEx al PSD, ca o va propune pe Lia Olguta Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.Pe 26 noiembrie, vicepremierul si ministrul Dezvoltarii Paul Stanescu a demisionat si el din functiile pe care le avea in Guvernul Dancila. Dupa ce a demisionat din Executiv, Stanescu a declarat ca este "un om de onoare care nu se agata de scaune" si ca numirea sa in functiile guvernamentale a fost urmare a insistentelor membrilor conducerii Partidului Social Democrat.PSD a decis in ultima sedinta CExN schimbarea lui Paul Stanescu cu Ilan Laufer. Ulterior, presedintele a respins propunerea, iar urmatoarea varianta a PSD a fost Lia Olguta Vasilescu.Sef ...citeste mai departe despre " Iohannis, asteptat sa ia o decizie privitor la cea de-a doua remaniere a guvernului Dancila " pe Ziare.com