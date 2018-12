Iohannis, atac dur la Dragnea: Memoria martirilor Revolutiei e intinata de infractori care vor sa impuna amnistia si gratierea

"In urma cu 29 de ani, romanii aparau cu propria viata libertatea si democratia. Idealurile Revolutiei din Decembrie 1989 stau la baza Constitutiei noastre, care este garantia suprema ca sacrificiul pentru drepturi si libertati fundamentale nu a fost in zadar.Astazi, memoria acestor martiri este intinata de incercarile disperate ale unor infractori, in frunte cu Liviu Dragnea, de a impune amnistia si gratierea. Romania nu se va intoarce la epoca de neagra amintire a partidului-stat", a transmis Iohannis printr-un mesaj pe Facebook Amintim ca, tot luni, seful statului i-a cerut oficial premierului Viorica Dancila sa ii trimita, cu cel putin 24 de ore inainte, ordinea de zi a sedintelor de guvern. Ideea lui Iohannis vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, la ora 06:30 dimineata, ca la Guvern este in lucru o ordonanta de urgenta cu doua capitole pentru adoptarea modificarilor la Codurile Penale.Totodata, din sanul coalitiei PSD-ALDE se cere intens o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. Chiar liderii celor doua formatiuni au cerut duminica seara, la Consiliul National al PSD, sa fie data de urgenta pentru a repara ceea ce ei acuza "abuzuri ale Justitiei"."De ce cuvintele amnistie sau gratiere reprezinta un fel de blasfemie? E ca si cum ne-am gandi ca avem o bomba atomica si ne gandim daca sa o folosim sau nu impotriva UE sau a lumii... Eu nu ma tem sa pronunt aceste cuvinte.Daca cineva gaseste alte instrumente care sa rezolve in totalitate si sa repare toate nedreptatile care s-au intamplat in Romania, toate abuzurile din justitie altfel decat prin amnistie si gratiere va avea tot sprijinul.Daca nu, nu mai ezitati! Nu stiu cand, nu stiu cum, dar PSD-ALDE are aceasta obligatie, sa repare nedrepatteile. Si ca sa nu-si mai taie venele cei din presa cu epoleti, platiti de Sorosica, prin bitcoins - inventati ceva, gasiti o prevedere intr-o decizie a CCR, o virgula, sa spuneti - 'aceste acte nu-i sunt aplicabile lui Liviu Dragnea' si inchideti subiectul", a spus Dragnea, in cadrul unui discurs de aproape doua ore.Liviu Dragnea ataca UE, companiile straine si il acuza pe Iohannis de inalta tradare. Nu mai ezitati cu amnistia si gratierea!Dragnea: Caline, ne-au mai facut cate un ...citeste mai departe despre " Iohannis, atac dur la Dragnea: Memoria martirilor Revolutiei e intinata de infractori care vor sa impuna amnistia si gratierea " pe Ziare.com