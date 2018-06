Iohannis il ataca pe Dragnea: E inadmisibil ca un infractor sa ameninte magistratii, dupa ce a convocat un miting mediocru antijustitie

Mai mult, seful statului a criticat si mitingul antijustitie organizat sambata de PSD, catalogandu-l drept mediocru."Pe buna dreptate s-au revoltat magistratii. Cum se trezeste un politician, care mai este si infractor, sa se duca la televizor si sa ameninte magistratii, dupa ce a convocat un miting mediocru antijustitie? Este inadmisibil.Nu putem lasa statul sa intre intr-o situatie de incertitutune, sa intram in deriva si sa ne trezim ca in loc sa consolidam democratia romaneasca noi de dragul unuia care vrea sa fie mai puternic decat e sanatos renuntam la valori democratice", a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis intr-o scurta declaratie de presa in care a comentat pentru prima data motivarea CCR pe decizia prin care il obliga sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Duminica seara, intr-o emisiune la Antena3, liderul PSD Liviu Dragnea a amenintat procurorii, anuntand ca "foarte multi risca sa plateasca greu".Forumul Judecatorilor a cerut CSM sa apere independenta magistratilorLuni dimineata, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" a transmis o cerere catre CSM prin care solicita sa apere independenta sistemului judiciar "de atacurile recente ale reprezentantilor de seama ai puterii legislative si ai puterii executive".Judecatorii au spus ca fac referire la discursurile unor lideri politici, sustinute sambata si duminica, "in privinta carora este necesara interventia neintarziata a Consiliului Superior al Magistraturii"."In conditiile in care organizatorii mitingului desfasurat la 9 iunie 2018 sunt persoane aflate in diverse proceduri judiciare penale, iar mesajele au vizat in mod expres justitia, cu motivarea devoalata ca puterea politica sa primeze asupra independentei institutiilor "nereformate", apelul la incetarea asa-ziselor "abuzuri" reprezinta o forma de presiune asupra magistratilor care au in lucru dosare penale, chiar in etapa deliberarii, ceea ce constituie un precedent extrem de periculos, ce nu poate ramane nesanctionat in conditiile legii", afirma Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania, intr-un comunicat remis Ziare.com.Forumul Judecatorilor critica si faptul ca magistratii au fost catalogati drept "corupti", "stalinisti", "securisti", "tortionari" si ...citeste mai departe despre " Iohannis il ataca pe Dragnea: E inadmisibil ca un infractor sa ameninte magistratii, dupa ce a convocat un miting mediocru antijustitie " pe Ziare.com