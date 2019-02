Iohannis ataca "bugetul rusinii nationale" la CCR: 150 de milioane va primi PSD din finantarea partidelor, de 20 de ori mai mult ca anul trecut

Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile presedintelui Klaus Iohannis- Un lucru este clar. Guvernarea PSD a esuat. In spitale, probleme peste probleme. Educatia edste subfinantata. Economia Romaniei este bulversata, mai ales dupa OUG 114 data in mare taina la sfarsitul anului trecut.- De autostrazi nici nu poate fi vorba. Despre justitioe? Intreaga guvernare PSD a avut obiectivul clar de a pune mana pe Justitie, de a politiza Justitia pentru ca ei sa isi rezolve dosarele penale.- PSD nu guverneaza pentru romani. PSD guverneaza pentru Dragnea. PSD este incompetent si incapabil sa conduca Romania.- Bugetul rusinii nationale, acesta este bugetul propus pentru 2019.- Este un buget nerealist, cu el incearca PSD sa acopere nereusitele multiple din timpul guvernarii. Ei l-au numit bugetul investitiei si este prima mare minciuna. Toata lumea s-a intrebat de ce a intarziat PSD bugetul 3 luni. In 15 noiembrie trebuia prezentat in Parlament. Va spun eu. Ei nu vor sa se realizeze investitii pentru ca nu au bani, de aceea l-au intarziat.- Acum cateva zile, ministrul PSD, intrebat cum e cu spitalele regionale, raspuns stupefiant: avem bani pentru proiectare. Auzi, in al treilea an de guvernare au bani de proiectare. Astia nu vor sa realizeze spitalele. Promit si nu fac.- In schimb, daca e vorba despre ei, au de unde. PSD a avut grija sa aloce sume imense pentru finantarea partidelor politice. 150 de milioane va primi PSD din finantarea partidelor. Pentru asta au bani.- O victima sigura este administratia locala care va primi mai putin decat anul trecut. Cum sa lucreze primariile? Cum sa isi realizeze investitiile. Vor trebui sa abandoneze investitii importante pentru a face fata acestui buget.- Exista si aspecte de neconstitutionalitate. Bugetul rusinii nationale are aspecte clare de neconstitutionalitate, nu se respecta obligatii asumate de Romania catre UE, se incalca drepturi fundamentale, se aduce atingere principiului descentralizarii.- Pentru toate acestea voi seiza azi CCR.Bugetul a trecut de votul final in Parlament. Alocatii mai mari pentru copii, bani mai putini pentru serviciile secreteParlamentul a dat vinerea trecuta votul final asupra proiectului Legii bugetului de stat pe 2019. Au fost 275 de voturi pentru, 122 impotriva si 2 abtineri.Printre cele mai importante modificari aduse ...citeste mai departe despre " Iohannis ataca "bugetul rusinii nationale" la CCR: 150 de milioane va primi PSD din finantarea partidelor, de 20 de ori mai mult ca anul trecut " pe Ziare.com