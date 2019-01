Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala a fost transmisa de Parlament spre promulgare presedintelui pe 29 decembrie 2018, anunta Administratia Prezidentiala intr-un comunicat remis Ziare.com.Prin continutul normativ, unele dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale si jurisprudentei instantei de contencios constitutional, sustine Iohannis in sesizarea trimisa CCR."Autoritatea legiuitoare este libera sa opteze pentru orice solutie legislativa in materie referendara, insa fara a interfera cu competentele celorlalte autoritati publice in acest domeniu, precum si fara a le modifica statutul constitutional ori atributiile prevazute in Legea fundamentala.Or, norma prin care se interzice organizarea de referendumuri la aceeasi data cu data desfasurarii alegerilor pentru Parlamentul European afecteaza norme si principii constitutionale", se arata in sesizarea trimisa Curtii.-vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Iohannis ataca la CCR legea care interzice organizarea unui referendum in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare " pe Ziare.com