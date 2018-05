Iohannis ataca la CCR Legea referendumului

Intr-un comunicat de presa remis de Administratia Prezidentiala, se precizeaza ca desi a mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, la sesizarea parlamentarilor Opozitiei, presedintele considera ca Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului cuprinde, in continuare, dispozitii neconstitutionale.Astfel, dispozitii ale legii mentionate contravin prevederilor articolelor 1, 142, 146, 147, 150, 152 si 156 din Constitutie, transmite Presedintia.Obiectiile presedinteluiIohannis a facut o interpretare gramaticala a prevederilor art. 6 din legea criticata si a rezultat ca singurele dispozitii aplicabile in ceea ce priveste initiativa si procedura revizuirii Constitutiei sunt exclusiv cele ale art. 150 si 151 din Legea fundamentala, pe de o parte, si cele ale Legii nr. 3/2000, pe de alta parte."In acest sens, conjunctia si din cuprinsul sintagmei (...) sunt supuse dispozitiilor prevazute la art. 150 si 151 din Constitutia (...) si prezentei legi conduce, fara echivoc, la concluzia ca pentru viitor singurele prevederi aplicabile cu privire la initiativa si procedura revizuirii Constitutiei sunt cele stabilite prin art. unic pct. 1 din legea criticata.Aceasta reglementare contravine insa principiului legalitatii prevazut la art. 1 alin. (5) din Constitutie, sub aspectul componentei sale referitoare la claritatea si previzibilitatea legii si este de natura sa infranga principiul securitatii juridice", transmite Administratia Prezidentiala in sesizarea citata.De asemenea, prevederile art. 6 alin. (1) din legea criticata introduc in continutul normativ al Legii nr. 3/2000 un tip de norme ce nu fac obiectul acestui act normativ."Astfel, obiectul de reglementare al Legii nr. 3/2000 il constituie organizarea si desfasurarea referendumului, atat a celui national, cat si a celui local. In mod firesc, norme cu privire la initiativa si procedura de revizuire a Constitutiei nu pot face obiectul acestei legi decat in masura in care acestea prezinta relevanta pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei", potrivit documentului citat.Sectiunea 1 (intitulata Referendumul pentru revizuirea Constitutiei) din cadrul Capitolul II (intitulat Referendumul national) a Legii nr. 3/2000 in forma in vigoare cuprinde doua articole, respectiv art. 6 si art. 7 - care reglem ...citeste mai departe despre " Iohannis ataca la CCR Legea referendumului " pe Ziare.com