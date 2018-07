Iohannis ataca la CCR noul Cod Rutier care impune reguli stricte Politiei pentru masinile cu radar

Legea privind interzicerea radarelor neinscriptionate a fost adoptata de Parlamentul Romaniei si a fost trimisa presedintelui Iohannis spre promulgare, insa din cauza faptului ca unele articole din lege sunt interpretabile, presedintele sesizeaza CCR.Citeste si Parlamentul le-a dat unda verde vitezomanilor. Suntem deja tara din UE cu cei mai multi oameni morti in accidenteSeful statului arata ca Legea incalca art. 1 alin. (5) din Constitutie, intrucat alin. (4) al art. 109, care prevede ca "Dispozitivele destinate masurarii vitezei se instaleaza exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere si care sunt pozitionate vizibil" si alin. (6) care dispune obligativitatea presemnalizarii dispozitivelor radar utilizate in mod stationar, prin panouri de atentionare, instalate pe sensul de mers la o distanta de 500 - 1000 m in localitate, respectiv de 2.000 - 4.000 m in afara localitatilor sunt neclare.Iohannis argumenteaza ca din formularea celor doua texte "nu se intelege cu claritate daca pozitionarea vizibila se refera la autovehicule, la inscrisurile sau la insemnele distinctive ale politiei rutiere". Astfel, acestea sunt "susceptibile de mai multe interpretari de natura sa genereze impredictibilitate in aplicare, dispozitiile alin. (4) si alin. (6) ale art. 109 din legea dedusa controlului de constitutionalitate fiind neclare, ceea ce contravine art. 1 alin. (5) din Constitutie".In plus, se arata in sesizare, "aceasta solutie legislativa se indeparteaza de la scopul instituirii normei, respectiv acela de a conduce la imbunatatirea sigurantei rutiere".Presedintele mai arata ca potrivit alin. (10) al art. 109 din legea criticata, "nerespectarea prevederilor alin. (4) si (6) ale art. 109 se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a procesului verbal de constatare a contraventiei si cu sanctionarea politistului in conditiile art. 55 din Legea nr. 360/2002". Insa, potrivit dispozitiilor alin. (7) al art. 109 al legii, panourile de atentionare cu privire la prezenta dispozitivelor radar se asigura si se monteaza de catre administratorul drumului public, la solicitarea politiei rutiere."Asadar, potrivit legii, obligatia de asigurare si montare a panourilor de atentionare nu incumba p ...citeste mai departe despre " Iohannis ataca la CCR noul Cod Rutier care impune reguli stricte Politiei pentru masinile cu radar " pe Ziare.com