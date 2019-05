Iohannis: Atrag atentia Guvernului sa nu sacrifice viitorul economic, vanzand oamenilor doar iluzii

"Romania are toate atuurile pentru a deveni un hub de inovare regional. Prin circa 6% din PIB, sectorul digital autohton este un motor important al performantelor economice si al inovarii, recunoscut, ca atare, si in afara granitelor tarii. Produsele digitale romanesti sunt competitive in Europa si in Statele Unite ale Americii.Companiile IT din Romania au inregistrat cresteri puternice in ultima decada. Start-up-urile s-au dublat, iar activitatea in domeniu acumuleaza cresteri anuale consistente. Toate acestea ne bucura, dar trebuie valorificate la scara nationala. Atrag atentia Guvernului, in mod raspicat, sa nu sacrifice viitorul nostru economic vanzand oamenilor doar iluzii statistice, care se vor dovedi desarte in anii urmatori, asa cum Romania a simtit deja anularea cresterii economice, in anii de criza", a afirmat Klaus Iohannis, in mesajul transmis la evenimentul Innovation Labs 2019 - Demo Day, prezentat de catre consilierul prezidential Cosmin Marinescu.Predictibilitate si incredereSeful statului a precizat mediul de afaceri din Romania este afectat de masurile "hazardate" ale Executivului, care nu au nicio minima fundamentare."Pentru ca acest lucru sa se intample, mediul de afaceri trebuie sa beneficieze de predictibilitate si incredere. Din pacate, mediul de afaceri romanesc a primit din partea Guvernului masuri hazardate si intempestive, fara consultare si fara o minima fundamentare, mesaje adverse pentru investitorii straini si lipsa de respect pentru antreprenoriatul romanesc.In aceste conditii, cu atat mai mult meritati felicitari pentru indarjirea de a creste, prin voi insiva, nu datorita politicilor guvernului, ci in ciuda acestora, in ciuda constrangerilor financiare ori institutionale, ca un adevarat sector capitalist, care traieste si se dezvolta global. Digitalizarea scazuta a economiei si a administratiei publice arata ca lucrurile trebuie schimbate rapid. Guvernul nu a facut nimic in aceasta privinta, desi suntem pe ultimul loc in Europa, inclusiv ca decalaj de acces la lumea digitala intre mediul urban si cel rural", a mai spus presedintele Iohannis, potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale.Klaus Iohannis a precizat ca este esentiala ...citeste mai departe despre " Iohannis: Atrag atentia Guvernului sa nu sacrifice viitorul economic, vanzand oamenilor doar iluzii " pe Ziare.com