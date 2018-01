Iohannis: Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale. Pentru asta eu ma agit, se vede, nu se vede, e partea a doua

"Cred ca avem o mare problema in Romania cu Legile Justitiei si Codurile Penale si trebuie sa o rezolvam in Romania. Degeaba asteptam sa vina cineva din afara sa ne prezinte o solutie, solutia e la noi si, de aceea, ma implic foarte mult", a spus Iohannis.Seful statului s-a declarat insa optimist in ceea ce priveste rezultatul final, precizand ca se agita pentru asta, "se vede, nu se vede, e partea a doua"."Sunt optimist in ceea ce priveste parcursul final. Acum suntem intr-o faza intermediara. A doua lege a fost trimisa inapoi, acest proces va mai dura o vreme. Asteptarea mea e ca la final sa avem legi care sa tina cont de deciziile CCR si care intaresc independenta Justitiei. Pentru asta eu ma agit, se vede, nu se vede, e partea a doua", a subliniat Iohannis.Presedintele a mai afirmat ca independenta Justitiei e intangibila si a dat asigurari ca se va implica total si va face absolut tot ce poate face un presedinte pentru a pastra lucrurile asa.Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a avertizat insa ca, in cazul in care Legile Justitiei raman asa cum au fost adoptate in Parlament, discutiile referitoare la renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen a Romaniei "se vor pune in alti termeni".Juncker a precizat ca statul de drept a facut progrese remarcabile in Romania si "nu vom accepta sa faca pasi inapoi". Presedintele CE a tinut sa sublinieze, inca o data, ca este bine informat in ce priveste deciziile legate de statul de drept.Seful statului se afla la Bruxelles pentru a discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse Legilor Justitiei.La finalul vizitei, Klaus Iohannis va avea o intrevedere si cu Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European.Donald Tusk i-a trimis deja si un mesaj clar noului premier Viorica Dancila referitor la obligativitatea respectarii statului de drept si a continuarii luptei anticoruptie pentru ca romanii sa se bucure in continuare de beneficiile din cadrul UE.Citeste aici scrisoarea trimisa de Tusk Guvernului DancilaIn ce-l priveste pe Juncker acesta a trimis la inceputul lunii, impreuna cu prim-vicepresedintele ...citeste mai departe despre " Iohannis: Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu Codurile Penale. Pentru asta eu ma agit, se vede, nu se vede, e partea a doua " pe Ziare.com