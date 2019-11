Au fost centralizate datele din 19.522 de sectii, ceea ce inseamna 99,67% dintre voturile pentru turul doi al alegerilor prezidentiale.Dintre acestea, voturi valabile au fost 98,17%, iar voturi nule 1,83%. Prezenta finala la urne a fost de 54,46%.Klaus Iohannis a obtinut 65,88% dintre voturi (6.437.151), in timp ce Viorica Dancila are un scor de 34,12% (3.334.000).Urmatorul anunt al BEC va fi cel in care vor fi anuntate rezultatele finale.Romanii au fost chemati la urne, duminica, pentru a-si alege presedintele pentru urmatorii 5 ani. Turul doi al acestui scrutin prezidential a fost disputat intre candidatul PNL Klaus Iohannis si cel al PSD, Viorica Dancila.Iata cum s-a desfasurat votul in tara, dar si in diaspora - Aproape un milion de romani au votat in strainatate, intr-o mobilizare istorica a diasporei. Urnele s-au inchis la 7:00.Citeste si:Harta rezultatelor: Judetele unde Iohannis a luat peste 80% si cele 5 fiefuri unde Dancila a reusit cu greu sa-l invingaIohannis, dupa castigarea celui de-al doilea mandat: Este cea mai categorica victorie obtinuta vreodata impotriva PSD-uluiProfilul alegatorului: La Dancila, 78% au peste 45 de ani si 50% sunt pensionari. Iohannis a fost votat pentru calitatile lui ...citeste mai departe despre " Iohannis castiga la scor dublu fata de Dancila - rezultate partiale de la BEC, dupa numararea a 99,67% din voturi " pe Ziare.com