Iohannis castiga definitiv in Justitie: Generalul Ciuca a fost deja repus in fruntea Armatei

Initial, pe 31 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea MApN si a suspendat decretul semnat de Iohannis. Presedintele a facut recurs la Instanta suprema si a castigat in final procesul cu Ministerul Apararii."Admite recursul declarat de recurentele - parate Administratia Prezidentiala in nume propriu si in calitate de reprezentanta a presedintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, impotriva sentintei nr. 16 din data de 31 ianuarie 2019 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal. Caseaza in parte sentinta atacata si rejudecand admite exceptia inadmisibilitatii si respinge cererea de suspendare a decretului nr. 1331/28.12.2018 ca inadmisibila. Definitiva", se arata in decizia Instantei supreme.MApN a deschis un al doilea proces la Curtea de Apel Bucuresti impotriva lui Iohannis, in care solicita anularea decretului respectiv, insa instanta a dat dreptate presedintelui.Pe 28 decembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a semnat decretul prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMAp. Tot atunci, Iohannis preciza ca nu a fost aprobata propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii.Ulterior, Ministerul Apararii a depus o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala prin care solicita revocarea decretului din 28 decembrie 2018.Conform MApN, decretul semnat de presedintele Iohannis incalca dispozitiile legale prevazute in Legea 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, respectiv articolul 32, alineatul 5, conform caruia 'seful Statului Major al Apararii este militarul cu rangul de conducere cel mai inalt din armata, numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Apararii, cu avizul prim-ministrului, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu pana la un an'.In data de 9 ianuarie, ministrul Apararii, Gabriel Les, sustinea ca decretul privind prelungirea mandatului lui Nicolae Ciuca "s-a facut ilegal", adaugand ca "instanta este cea care va stabili" care este situatia de drept.Pe 14 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a califi ...citeste mai departe despre " Iohannis castiga definitiv in Justitie: Generalul Ciuca a fost deja repus in fruntea Armatei " pe Ziare.com