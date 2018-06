Iohannis, catre Comisia de la Venetia: Sunt optimist legat de viteza cu care veti trage concluziile

"Este o placere sa va primesc aici si vreau sa va multumesc ca intr-un timp atat de scurt ati reusit sa realizati aceasta vizita. Am inteles ca ati avut mai multe intalniri si sunt foarte optimist in legatura cu viteza cu care veti trage concluziile", a declarat presedintele Klaus Iohannis la primirea delegatiei Comisiei de la Venetia la Palatul Cotroceni, intalnire care a inceput la ora 12.00.Dupa intrevedere exista posibilitatea ca seful statului sa faca declaratii de presa.Oficialii europeni se vor intalni marti la Parlament, de la ora 15.00 si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei, condusa de Florin Iordache.Luni, delegatia Comisiei de la Venetia a avut intalniri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si cu procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar.Temele abordate au fost in principal modificarile aduse Legilor justitiei, insa, potrivit Ministerului Justitiei, s-a discutat si despre modificarile aduse codurilor dupa transpunerea in legislatie a directivei europene privind prezumtia de nevinovatie si modificarile pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.La inceputul lunii mai, Comisia de la Venetia a anuntat ca a inregistrat solicitarea adresata de seful statului roman prin care Klaus Iohannis cere un punct de vedere forului european pe marginea pachetului Legilor Justitiei adoptate de Parlamentul Romaniei.De asemenea, pe 26 aprilie, Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a aprobat, solicitarea PNL, sesizarea Comisiei de la Venetia pentru exprimarea unui punct de vedere cu privire la modificarile Legilor Justitiei propuse de PSD si ALDE.Citeste si:O delegatie a Comisiei de la Venetia a venit la Bucuresti. Ce a raspuns Toader, intrebat daca va tine cont de recomandarile ComisieiProcurorul general Augustin Lazar s-a intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia ...citeste mai departe despre " Iohannis, catre Comisia de la Venetia: Sunt optimist legat de viteza cu care veti trage concluziile " pe Ziare.com