"Dragi romani, oriunde ati vota, in orice oras al lumii sau in orice sat din Romania, nimeni nu va poate bloca dreptul la vot! Va rog, nu va pierdeti rabdarea, nu renuntati la votul dumneavoastra din cauza unui guvern incompetent, care va obliga sa stati la cozi uriase pentru a va exercita un drept constitutional. Va multumesc pentru ca vreti sa faceti o Romanie mai buna!", scrie seful statului pe Facebook Totodata, Klaus Iohannis le cere autoritatilor sa gaseasca o solutie astfel incat toti romanii sa poata vota."Solicit autoritatilor responsabile cu organizarea scrutinului electoral sa gaseasca de urgenta solutiile astfel incat toti romanii sa poata vota astazi!", mai noteaza presedintele Klaus Iohannis.Romanii aflati in strainatate au luat cu asalt sectiile de votare inca de la primele ore ale zilei, pentru a fi siguri ca reusesc sa-si exercite dreptul constitutional votand la alegerile europarlamentare si la referendumul privind justitia din Romania de pe 26 mai 2019.S-au format cozi imense in fata sectiilor de votare, iar in multe orase europene romanii au asteptat ore bune sa poata vota. Unii nu au reusit pana acum si nici nu vor mai apuca, judecand dupa numarul de persoane si orele ramase pana la inchiderea urnelor.Singura solutie ar fi prelungirea programului in sectiile de votare aglomerate din Diaspora peste ora 21:00, iar Biroul Electoral Central a luat in calcul aceasta varianta, insa pana acum nu s-a comunicat o decizie.Reprezentantul BEC, Florentina Vasilateanu, a anuntat ca decizia urmeaza sa fie luata de BEC.Citeste si:Diaspora isi arata din nou dragostea fata de tara: Mobilizare la vot mai ceva ca la prezidentiale (Foto si Video)PMP cere BEC prelungirea programului de vot pentru ca romanii din diaspora sa poata vota si dupa 21:00 ...citeste mai departe despre " Iohannis, catre romanii care stau la cozi: Nu renuntati la vot din cauza unui guvern incompetent " pe Ziare.com