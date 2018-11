Iohannis, catre tinerii nemultumiti de politicieni: Abandonul sau parasirea tarii nu este solutia

"Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care se face politica astazi la noi. Solutia nu este abandonul sau parasirea tarii. Solutia este, si va invit, asa cum am facut-o si cu alte ocazii, sa intrati in politica, sa participati activ la procesul de luare a deciziilor.Nu permiteti ca viitorul sa fie decis in absenta voastra sau fara sa fiti consultati. Nu permiteti ca promisiunile guvernantilor sa ramana simple pasaje intr-o arhiva. Si, daca tot veni vorba despre promisiuni neonorate, oare cine isi mai aduce aminte de perspectivele promitatoare din celebrul de-acum program de guvernare, care, intre timp, s-a dovedit a fi un veritabil manual de manipulare?", se arata in mesajul lui Klaus Iohannis transmis in cadrul celei de-a III-a editii a Summit-ului Tinerilor.Seful statului a adaugat ca implicarea tinerilor in societate reprezinta modalitatea prin care lucrurile pot fi schimbate."De aceea, va spun: asumati-va cu responsabilitate rolul si credeti in puterea voastra de a schimba lucrurile! Ati demonstrat ca se poate sa aduceti la masa discutiilor autoritatile publice, ati reusit sa rupeti acest cerc inchis al modului de a face politica, i-ati facut constienti de nevoile pe care le aveti.Poate ca nu toti au raspuns prompt si ati intampinat dificultati in a-i convinge, dar, cu siguranta, daca veti insista, politicienii isi vor da seama ca, fara sa tina cont de parerea voastra, nu se poate. Va indemn sa aveti curaj si sa continuati!", a explicat Iohannis.Mai mult, Klaus Iohannis a subliniat ca tara noastra are nevoie de tineri in politica."Am mai spus-o si voi repeta de cate ori am ocazia: Romania are nevoie de tineri in politica, in administratia publica, in mediul antreprenorial, in societatea civila. Asa cum participarea tinerilor in programul 'Romania Educata' a fost vitala pentru a putea definitiva si prezenta, in curand, acest proiect, tot astfel mizez in continuare pe sprijinul vostru intrucat, inca de la bun inceput, am considerat ca aveti un loc esential in acest demers", a mai transmis presedintele Iohannis.Vezi si Iohannis ii cheama pe tineri in politica: Schimbati Romania in mai bine ...citeste mai departe despre " Iohannis, catre tinerii nemultumiti de politicieni: Abandonul sau parasirea tarii nu este solutia " pe Ziare.com