Iohannis cere demiterea de urgenta a lui Teodor Melescanu si Carmen Dan. La Cotroceni va face o comisie mixta pentru alegeri

"Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost alegerile trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.Asadar, pentru ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare cer demiterea ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne", a spus Iohannis.Ziare.com a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratia sustinuta de presedintele Klaus Iohannis- Buna seara!- Am fost ieri la Bruxelles la doua intalniri importante si pot sa va spun ca foarte multi lideri europeni au apreciat foarte, foarte pozitiv rezultatele referendumului.- Este primul referendum din UE care a reusit datorita voua, dragi romani, si aceste felicitari le-am primit in numele romanilor.- Si repet, in Europa, romanii conteaza. Romania conteaza.- Dragi romani, intre timp numaratoarea se apropie de sfarsit. Avem confirmate date foarte bune. Pe ambele intrebari au raspuns cu DA 6 bmil 400 de mii de romani.- E un rezultat care readuce Romania in normalitatea europeana, e un foarte mare succes pe care il aveti voi, vi se datoreaza voua.- Cu toate aceste vesti bune, pozitive, nu trebuie sa trecem cu vederea problemele grave aparaute in timpul votarii.- Intreaga organizare a fost pentru inhibarea votului si nu pentru incurajare. Probleme grave au fost la multe sectii din strainatate. Am vazut cu mare tristete si cu multa suparare imaginile cu romani la cozi interminabile. Oameni care au mers dimineata la vot si au votat seara, sau care nu au apucat sa voteze.- Aceste probleme trebuie rezolvate urgent. Nu am incredere in guvern voi infiinta o comisie mixta care va incepe sa lucreze. Rolul ei este de a identifica probleme majore si de a propune solutii Parlamentului, Guvernului, AEP.- Dupa atatea probleme e evident ca trebuie sa existe si urmari politice. Cei care au organizat prost trebuie sa plateasca cu functia. Atentie, vorbesc de urmarea politica. Ca ulterior se gasesc si alte probleme, discutam apoi.- Asadar, pt ca nu au stiut sa isi dea demisia de onoare cer demiterea ministrului de Externe si a doamnei ministru de Interne.