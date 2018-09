Iohannis cheama Guvernul la consultari pentru rectificare. Dancila are in program o vizita in Spania

Astfel, Iohannis asteapta Guvernul la consultari joi la ora 11:00, anunta Administratia Prezidentiala.Conform programului premierului Viorica Dancila, joi seful Executivului ar trebui sa fie in Spania pentru o vizita oficiala.Administratia anunta ca Iohannis i-a transmis premierului invitatia printr-o scrisoare trimisa miercuri."Consultarile vizeaza clarificarea unor aspecte care tin de rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, care constituie probleme urgente si de importanta deosebita. La aceasta intalnire au fost invitati si ministrii de resort", anunta Administratia.Iohannis a transmis, intr-un alt comunicat, ca in urma consultarilor va convoca o noua sedinta a CSAT in vederea reluarii discutiilor referitoare la avizarea rectificarii bugetului.Seful statului prezinta legislatia care impune Guvernului responsabilitate in stabilirea resurselor bugetare necesare functionarii institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale."Potrivit art. 119 din Constitutie, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii organizeaza si coordoneaza unitar activitatile care privesc apararea tarii si securitatea nationala, participarea la mentinerea securitatii internationale si la apararea colectiva in sistemele de alianta militara, precum si la actiuni de mentinere sau de restabilire a pacii.Totodata, in aplicarea acestor dispozitii, art. 3 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii instituie caracterul obligatoriu al hotararilor CSAT pentru autoritatile publice si institutiile publice la care se refera. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 13 din acelasi act normativ, membrii CSAT sunt raspunzatori de respectarea hotararilor adoptate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Prin urmare, inclusiv in cazul proiectelor de acte normative initiate sau emise de Guvern cu privire la propunerile de buget ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, membrii Guvernului care au si calitate de membri ai CSAT poarta aceeasi responsabilitate cu privire la hotararile adoptate in cadrul CSAT.In ceea ce priveste bugetele institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, acestea au fost discutate in cadrul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din data de 28 noiembrie 2017, cand s-a emis Hota ...citeste mai departe despre " Iohannis cheama Guvernul la consultari pentru rectificare. Dancila are in program o vizita in Spania " pe Ziare.com