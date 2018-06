Iohannis comenteaza de la Bruxelles avertismentul dat de 12 tari in ce priveste modificarile Codurilor Penale

"Au perfecta dreptate. E lucrul pe care l-am spus si eu de multa vreme. Putem sa modificam, dar modificarile sa fie de natura sa imbunatateasca independenta si eficienta sistemului de justitie. Aceste atentionari sunt lucruri pe care le spun si eu si le spun multi romani", a subliniat Iohannis, la Bruxelles, intrebat de jurnalistii romani cum vede declaratia celor 12 state.Iohannis participa joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European. In capitala Belgiei se afla azi si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care are o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Pe agenda discutiilor dintre cei doi sunt inscrise subiecte precum justitia, respectarea statului de drept si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Amintim ca joi, ziua in care in comisia condusa de Florin Iordache a inceput modificarea Codului Penal, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii si-au aratat ingrijorarea ca, daca intra in vigoare, noile prevederi din legislatia penala romaneasca vor "afecta negativ lupta impotriva infractiunilor violente, a infractionalitatii organizate transfrontaliere, a infractiunilor financiare si a traficului de droguri si de fiinte umane".Vezi aici mesajul unitar a 12 ambasade occidentaleApelul comun al celor 12 state a fost primit de social-democrati cu acelasi discurs. Claudiu Manda sustine ca Parlamentul este suveran si ca, oricum, exista posibilitatea ca cele 12 ambasade asa fi fost dezinformate."Suntem, totusi, Parlamentul Romaniei, suntem votati de cetatenii Romaniei, este dreptul Parlamentului de a legifera. (...) Haideti sa vedem documentul, cine il redacteaza, care este articolul la care face referire. Daca face referire la articolele pe care le-am vazut in spatiul public de la miscarea domnului Ciolos, cum scapa violatorii, martorii protejati - lucru care este absolut diferit de ce scrie in textul legii -, sigur ca nici macar nu avem cum sa fim noi ingrijorati de aceasta perceptie, atat timp cat in lege nu sunt lucrurile prevazute asa cum le descriu ingrijorarile respective", a spus Manda.Ulterior, intr-o pozitie oficiala, Ministerul de Externe con ...citeste mai departe despre " Iohannis comenteaza de la Bruxelles avertismentul dat de 12 tari in ce priveste modificarile Codurilor Penale " pe Ziare.com