Iohannis contesta cea mai recenta OUG data de Dancila: Baronii PSD sunt panicati de caderea in sondaje

Intr-o declaratie de presa prezentata de purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovolski, seful statului sustine ca nici nu ar fi constitutionala modificarea dorita de PSD."PSD nu a inteles nimic si umbla iar la cutia cu OUG. Votul romanilor nu e bataia de joc a PSD, cetatenii le-au transmis pesedistior ca practica OUG trebuie sa inceteze. Acest instrument e prevazut in Constitutie exclusiv pentru situatii exceptionale, nu poate fi folosit abuziv si netransparent.Schimbarea facuta azi e o concesie pe care Dancila o face in fata baronilor PSD, in incercarea de a le castiga sprijinul. Vor fi favorizati presedintii de consilii aflati in functii: Oprisan, Buzatu, Arsene...Acesti baroni, panicati de caderea in sondaje a partidului, fac tot posibiul sa isi securizeze functiile. Constitutia prevede ca autoritati ale administratiei publice locale sunt primarii, consiliile locale si consiliile judetene.Presedintele consiliului judetean nu e consacrat prin Constitutie si nu e necesara alegerea sa intr-un vot direct. Nu exista un popor al judetului si acest argument mascheaza disperarea PSD, care a inteles ca e pe punctul de a pierde conducerile in foarte multe consilii judetene", a transmis purtatorul de cuvant, la Cotroceni.Amintim ca ordonanta Guvernului prevede ca presedintele de consiliu judetean sa fie ales din nou prin vot direct de comunitatea locala. "Revenirea la votul uninominal va creste legitimitatea, reprezentativitatea si stabilitatea presedintilor consiliilor judetene, cei care impreuna cu primarii si consilierii pun in aplicare proiectele pentru dezvoltarea comunitatilor locale", sustine Dancila.Iohannis a avut si un mesaj direct pentru PSD, indemnandu-i, daca tot sustin ca ce fac fac pentru binele cetatenilor, sa revina la alegerea in doua tururi a primarilor.Seful statului a avut o replica si pentru Marcel Ciolacu, noul presedinte social-democrat al Camerei Deputatilor, care a anuntat, luni, la inceputul sedintei Biroului Permanent, ca urmeaza sa fie elaborat un proiect de revizuire a Constitutiei pentru punerea in aplicare a rezultatului referendumului."Presedintele Romaniei cosidera ca pesedistii, oricat ar incerca sa-si spele imaginea, nu mai pot pacali p ...citeste mai departe despre " Iohannis contesta cea mai recenta OUG data de Dancila: Baronii PSD sunt panicati de caderea in sondaje " pe Ziare.com