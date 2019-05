Iohannis contesta la CCR modificarile aduse Codurilor Penale in Parlament

Totodata, sunt contestate si noile modificari aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre Legile Justitiei, precum si Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.Iohannis reclama faptul ca, in realitate, majoritatea parlamentara nu a facut modificarile conform deciziilor CCR. Seful statului arata si ca au existat cazuri in care parlamentarii au profitat de ocazie si, pe langa schimbarile necesare pentru a pune legislatia in acord cu Constitutia, au operat si alte modificari.Iohannis mai spune ca Parlamentul a eliminat complet si articolul 220 din Codul de Procedura Penala, contrar unei decizii anterioare a CCR, in care a constatat ca solutia legislativa care permite luarea masurii arestului la domiciliu, in conditiile in care anterior inculpatul a fost arestat (preventiv sau la domiciliu) in aceeasi cauza, in lipsa unor temeiuri noi care fac necesara privarea sa de libertate e constitutionala.In plus, seful statului sustine ca in procesul parlamentar de modificare a acestor legi a fost incalcat principiul bicameralismului.Citeste aici, integral, sesizarea lui Iohannis asupra Codul de Procedura Penala si Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciaraCiteste aici, integral, sesizarea lui Iohannis asupra Codul Penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptieReamintim ca, la finalul lunii aprilie, proiectele de modificare a Codurilor Penale au fost votate de Camera Deputatilor, decizionala, dupa ce trecusera si de Senat.Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, nu a condus sedinta si nici nu a fost prezent la dezbatere, participand doar la votul final."Este cea mai grava situatie din ultimii doi ani de zile din punct de vedere legislativ, pentru ca aceste modificari ii ajuta in mod substantial pe infractori", avertizase inainte de vot deputatul USR Stelian Ion.Magistratii au avertizat ca modificarile aduse ii scapa pe infractori si dovedesc o totala lipsa de interes in privinta victimelor.Si Comisia Europeana a reactionat dupa adoptarea modificarilor, avertizand ca, daca autoritatile nu repun lucrurile urgent pe fagasul normal, CE va lua toate masurile necesare.PNL si USR atacasera deja modificarile l ...citeste mai departe despre " Iohannis contesta la CCR modificarile aduse Codurilor Penale in Parlament " pe Ziare.com