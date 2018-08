Iohannis critica Guvernul si cere sa nu fie facuti "pasi inapoi": Nu e loc de amatorism si gafe diplomatice

"Relatiile internationale nu s-au ameliorat, se mentin in continuare riscurile, amenintarile si provocarile pe care le cunoasteti si la care s-au adaugat noi evolutii atat in vecinatatea noastra, cat si la nivel global. In acelasi timp, este pentru noi un an extrem de important din cel putin 2 perspective. Pe de o parte, 2018 e anul Centenarului Romaniei moderne care inseamna pentru noi nu atat analize retrospectiv-istorice, cat mai ales proiectii de viitor. Pe de alta parte, e anul pregatitor al celei mai importante misiuni pe care Romania o va exercita de cand e stat membru UE: presedintia Consiliului UE in primul semestru al anului viitor.Avand in vedere importanta misiunii, voi pune accentul asupra modului in care trebuie sa actionam pentru a avea o presedintie de succes.Inainte de asta, vreau sa subliniez cateva aspecte pe care le consider esentiale:In primul rand, riscurile, amenintarile si provocarile actuale solicita o implicare activa a dumneavoastra ca reprezentanti ai diplomatiei romane. Va reamintesc, e necesar sa actionati viguros si eficient pentru a contracara aceste evolutii si pentru a gasi solutii durabile astfel incat obiectivele Romaniei sa fie realizabile, iar romanii protejati.In al doilea rand, stabilitatea politicii externe a Romaniei este esentiala pentru credibilitatea noastra ca actori externi. In politica externa a Romaniei nu e loc pentru experimente discutabile, amatorism, gafe diplomatice, pentru ca toate astea sunt foarte paguboase pentru interesele si obiectivele nationale de politica externa.In politica externa a Romaniei nu e loc decat pentru responsabilitate, responsabilitatea ordinii constitutionale si a dreptului international. Tin sa va asgiur ca voi continua sa apar aceste valori, pentru binele Romaniei si al romanillor.In al treilea rand, stabilitatea si credibilitatea Romaniei in politica externa si pastrarea statului de drept, independentei justitiei si a continuarii combaterii coruptiei la acelasi standard ca pana acum. Nu este admisibil ca in anii Centenarului sa facem pasi inapoi.Acest lucru presupune o R ...citeste mai departe despre " Iohannis critica Guvernul si cere sa nu fie facuti "pasi inapoi": Nu e loc de amatorism si gafe diplomatice " pe Ziare.com