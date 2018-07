Iohannis da unda verde Guvernului sa dea ordonante de urgenta in vacanta parlamentara. Dimineata se vede cu Dancila

Potrivit articolului 1 din legea promulgata, "in temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2018, si pana la data de 31 august 2018, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice".De asemenea, legea mai arata ca Guvernul este abilitat sa emita ordonante simple, in perioada vacantei parlamentare, pentru domenii precum cel al finantelor publice si economiei, dezvoltare regionala, administratie publica si fonduri europene, sanatate, cercetare, afaceri interne, turism, transporturi, agricultura si dezvoltare rurala, administrarea patrimoniului de stat, dar si prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege.Ordonantele de urgenta se pot emite de catre Guvern doar daca Parlamentul se afla in sesiune ordinara sau extraordinara. In prezent, Parlamentul Romaniei se afla in sesiune extraordinara pana pe data de 19 iulie, perioada in care Guvernul poate emite Ordonante de urgenta.Cum a confiscat Dragnea Parlamentul si Guvernul, in incercarea de a obtine amnistiaIn ultimele zile au aparut in spatiul public informatii potrivit carora Guvernul ar vrea o OUG pentru gratiere si amnistie, in conditiile in care ar fi fost ultima sapamana in care Cabinetul Dancila ar fi putut emite ordonante de urgenta fara a mai fi necesara convocarea Parlamentului pentru o adoptare ulterioara.Reamintim ca presedintele Klaus Iohannis a convocat-o, pe prim-ministrul Viorica Dancila miercuri dimineata pentru discutii la Palatul Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. Ulterior Palatul Victoria a anuntat ca ora intalnirii este 10:30.Liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au negat informatiile potrivit carora Executivul ar avea intentia adoptarii unei astfel de ordonante de urgenta marti, insa niciunul nu a precizat nimic de ziua de joi, cand e programata o noua sedinta de guvern.Romaniei i-a suierat glontul pe la ureche. De c ...citeste mai departe despre " Iohannis da unda verde Guvernului sa dea ordonante de urgenta in vacanta parlamentara. Dimineata se vede cu Dancila " pe Ziare.com